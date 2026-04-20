Tim Thomas-Uber Indonesia Sudah Gelar Latihan Perdana di Denmark, Mulai Naikkan Intensitas Jelang Hadapi Aljazair dan Kanada

JawaPos.com– Tim bulu tangkis Indonesia sudah berada di Horsens, Denmark, untuk bersiap menghadapi Piala Thomas dan Uber 2026. Ajang tersebut akan berlangsung pada 24 April hingga 3 Mei di Forum Horsens, Horsens, Denmark.

Jelang dimulainya Piala Thomas dan Uber 2026, tim pelatih langsung menaikkan intensitas latihan. Pelatih tunggal putri Indonesia Imam Tohari menerangkan, Langkah ini diambil karena persiapan terbatas.

”Karena waktunya juga cuma beberapa hari, saya menekankan intensitasnya sudah agak naik. Tidak menunggu besok atau lusa,” ujar Imam.

Menurut Imam, fokus latihan berikutnya akan diarahkan pada peningkatan teknik, akurasi pukulan, dan kondisi fisik atlet. ”Pematangan pasti dari segi teknik dan akurasi pukulan. Pemantapannya di situ. Kami juga menjaga faktor fisik sampai mulai pertandingan,” tegasnya.

”Dengan waktu yang mepet ini, saya juga akan berusaha meningkatkan kekuatan anak asuh saya di tunggal putri,” lanjut Imam.

Pasangan ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari mengatakan, latihan pertama ini sangat penting untuk lebih menyiapkan diri. “Alhamdulillah setelah perjalanan panjang dari Jakarta, hari ini kami bisa mulai latihan dengan keadaan sehat. Latihannya memang langsung di gas sambil juga menyesuaikan kondisi di sini. Tadi sempat ada game untuk ice breaking dan itu sangat bagus untuk menambah kekompakan di tim,” kata Ana.

Manajer tim Indonesia Shendy Puspa Irawati mengatakan bahwa keberangkatan lebih awal ke Horsens diharapkan membuat persiapan tim lebih fokus dan minim gangguan. ”Dan kekompakan tim bisa terbentuk dengan semakin kuat dan solid,” ucap Shendy.

Selain program latihan reguler, tim Indonesia juga menyiapkan sesi psikolog dan team building. PBSI menyewa enam lapangan di Horsens Badminton Club pada 18-21 April sebelum berpindah ke arena pertandingan pada 22 dan 23 April. Untuk akomodasi, tim Indonesia menempati hotel resmi turnamen yang dilengkapi fasilitas gym.

