Hendri Susilo Tak Munafik! Malut United Siap Mati-matian Kalahkan Persebaya Surabaya di Kie Raha

JawaPos.com — Malut United tak mau sekadar tampil formalitas saat menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Kamis (23/4/2026) malam ini. Tekad meraih kemenangan ditegaskan langsung oleh pelatih Hendri Susilo yang memilih jujur soal kondisi timnya.

Laga pekan ke-29 Super League 2025/2026 ini jadi momentum penting bagi Malut United untuk bangkit. Apalagi, mereka tengah berupaya menjaga posisi di papan atas klasemen sementara.

Persiapan intens dilakukan dalam beberapa hari terakhir dengan fokus utama membenahi lini pertahanan. Sorotan tajam muncul setelah tim kembali kebobolan di menit akhir pada laga sebelumnya.

Situasi itu membuat staf pelatih melakukan evaluasi mendalam terhadap performa pemain belakang. Tidak hanya soal individu, tetapi juga koordinasi antar lini yang dinilai masih belum stabil.

Hendri Susilo secara terbuka mengakui problem utama timnya terletak pada transisi permainan. Hal ini dianggap sebagai akar dari berbagai kesalahan yang berujung pada kebobolan.

“Saya pernah juga berbicara masalah Malut United yang fundamental yaitu transisi. Transisi dari attack ke defense, ini bermasalah. Ya, kami juga sudah memperbaiki kinerja pemain-pemain bertahan kami, tapi sampai saat ini itu tidak berkembang," ujar pelatih berlisensi AFC Pro itu.

Pernyataan tersebut menunjukkan Malut United masih mencari formula terbaik untuk menjaga keseimbangan permainan. Terutama saat kehilangan bola dan harus segera turun bertahan.

Menurut Hendri, lemahnya transisi membuat lawan dengan mudah memanfaatkan celah di lini belakang. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah besar yang belum sepenuhnya terselesaikan.

"Kita tidak munafik bahwa kesalahan-kesalahan itu yang membuat gawang kita itu gampang dibobol. Itu juga poin yang sangat penting,” imbuhnya.