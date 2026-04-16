Mencari Generasi Emas, Talent Detection Futsal Fokus Jaring Pemain Muda Berbakat

JawaPos.com - Program pencarian bakat pemain muda kembali digulirkan secara nasional. Mulai Rabu (15/4/2026), sejumlah pelatih resmi diterjunkan ke berbagai wilayah di Indonesia untuk memulai proses Talent Detection U-17.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pembinaan jangka panjang demi menemukan bibit unggul pemain futsal Tanah Air sejak usia dini.

Informasi tersebut disampaikan melalui akun X Galeri Futsal, yang menyebutkan bahwa para pelatih sudah mulai bekerja di daerah masing-masing sejak pagi hari.

Beberapa nama yang terlibat di antaranya Eka Sanjaya yang bertugas di Aceh, Abdul Manan di Lampung, serta Amril Daulay yang memulai kegiatan di Semarang.

Sementara itu, Hector Souto dijadwalkan berangkat ke Ternate pada dini hari untuk menjalankan tugas serupa di wilayah Maluku.

Program ini tidak dilakukan secara sembarangan. Setiap pelatih yang ditugaskan akan didukung oleh tim yang memiliki pengalaman melatih di level tim nasional kelompok umur, seperti U-16 dan U-19.

Kehadiran tenaga berpengalaman ini diharapkan mampu menjaga kualitas proses seleksi, sehingga berjalan lebih terstruktur, konsisten, dan sesuai standar pembinaan nasional.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas menjadi tantangan tersendiri dalam proses pencarian bakat.