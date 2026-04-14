186 Pemain Futsal Belia Bekasi Ikut Seleksi Timnas U-17

Seleksi calon pemain timnas futsal U-17 tingkat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat di GOR Tambun Selatan, Selasa (14/4/2026). (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah)
JawaPos.com - Sebanyak 186 pemain futsal belia di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengikuti seleksi calon pemain tim nasional (timnas) usia di bawah 17 tahun atau U-17 sebagai bagian dari program pencarian bakat Federasi Futsal Indonesia.
"Seleksi ini bagian dari program scouting detection talent timnas futsal U-17 oleh Federasi Futsal Indonesia di Kabupaten Bekasi," kata Ketua Asosiasi Futsal Kabupaten (Afkab) Bekasi Rahmat Jutasih di GOR Tambun Selatan, Selasa.
Rahmat mengatakan seleksi berlangsung selama dua hari mulai 13-14 April 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 66 kandidat pada hari pertama serta 120 peserta hari ini. Talenta terpilih akan menjalani tahapan seleksi selanjutnya.
"Peserta yang dinyatakan lolos seleksi ini nanti akan dikirim ke seleksi lanjutan pada tanggal 18 April mendatang untuk tingkat Jawa Barat wilayah Purwasukasi sebelum berlanjut di tingkat nasional," ujar dia.
Aspek kemampuan individu hingga pengambilan keputusan saat bermain dalam kinerja tim menjadi salah satu indikator utama penilaian seleksi, sesuai dengan panduan dari Federasi Futsal Indonesia.
Jutasih mengaku optimistis sejumlah talenta muda berbakat asal daerahnya mampu bersaing hingga tingkat nasional, melihat kemampuan individual yang dimiliki, terlebih Kabupaten Bekasi selama ini juga dikenal sebagai daerah penghasil bibit-bibit atlet potensial di cabang olahraga futsal.
"Ada Ramza yang sebelumnya juga sudah tergabung dalam pemusatan latihan timnas U-16. Mudah-mudahan banyak atlet binaan kami yang lolos seleksi timnas U-17 ini," tutur dia.
Afkab Bekasi sejauh ini sukses melakukan pembinaan berkelanjutan untuk melahirkan atlet futsal berbakat. Sejumlah nama bahkan saat ini berlaga di liga futsal profesional mulai dari Widianto yang bermain di Halus FC, Ucok Halus FC hingga Bagas Unggul FC.
Pivot andalan timnas futsal Indonesia Israr Megantara pun berasal dari Kabupaten Bekasi. Nama-nama beken lain juga telah menjadi atlet binaan jangka panjang BUMD Pemkab Bekasi, Perumda Tirta Bhagasasi, seperti Raka Febianto, Rio Pangestu, Ahmad Habibie hingga Dewa Rizki Amanda.
