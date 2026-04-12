Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming! 

JawaPos.com - Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi tuan rumah Thailand pada laga final Piala AFF Futsal atau ASEAN Futsal Championship 2026, Minggu (12/4) di Nonthaburi Hall, Thailand. Sebagai juara bertahan, Indonesia pun bertekad mempertahankan gelar juara.

Timnas Indonesia berhasil melangkah ke final setelah mengalahkan Vietnam di babak semifinal, Jumat (10/4) dengan skor 3-2. Dua gol dari Andarias Kareth dan satu gol persembahan Muhammad Sanjaya membawa Skuad Garuda secara back to back tampil di partai puncak Piala AFF Futsal.

Sebelumnya pada edisi 2024, Indonesia sukses keluar sebagai kampiun setelah menaklukkan Vietnam 2-0. Gelar tersebut menjadi yang kedua bagi timnas futsal setelah sebelumnya diraih pada tahun 2010.

Sementara itu di semifinal kedua, Thailand berhasil menaklukkan Australia 4-3 sekaligus melangkahkan kaki ke final sekaligus menebus kegagalan pada ASEAN Futsal Championship 2024 di mana mereka terhenti di semifinal.

Pertemuan terakhir antara timnas futsal Indonesia dengan Thailand sendiri terjadi pada tahun lalu di laga perebutan medali emas SEA Games 2025. Kala itu Rizki Xavier dan kolega mampu mematahkan dominasi Thailand sekaligus meraih medali emas pertama di cabang olahraga futsal putra sepanjang sejarah keikutsertaan.

Menanggapi pertemuan dengan Thailand di laga final, pelatih timnas futsal Indonesia Hector Souto mengatakan sang lawan yang juga tuan rumah merupakan favorit untuk menjadi juara.

"Thailand adalah favorit, mereka bermain di kandang dan memiliki pemain-pemain yang sudah bertahun-tahun bermain bersama. Namun, kami berada di sini untuk memainkan permainan kami. Kami bangga dengan identitas tim ini yang tidak pernah merasa inferior di hadapan siapa pun," ujar Souto dikutip dari ANTARA.

