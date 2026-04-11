Galeri Foto: Persebaya Surabaya Dihajar Persija Jakarta 3-0 di Gelora Bung Karno

Laga big match Persija Jakarta kontra Persebaya Surabaya di SUGBK, Sabtu (11/4/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Kekalahan telak harus ditelan Persebaya Surabaya saat bertandang ke markas Persija Jakarta di Gelora Bung Karno, Sabtu (11/4/2026) malam. Green Force dipaksa menyerah dengan skor mencolok 3-0 dalam laga pekan ke-27 Super League 2025/2026.
Sejak awal laga, tekanan langsung diberikan Persija Jakarta yang tampil agresif di hadapan pendukungnya sendiri. Serangan demi serangan membuat lini belakang Persebaya Surabaya tak pernah benar-benar nyaman.
Hasil ini membuat Persebaya Surabaya harus segera berbenah jika ingin tetap bersaing di papan atas klasemen. Evaluasi menyeluruh mutlak diperlukan, terutama dalam hal konsentrasi dan penyelesaian akhir.
Sementara bagi Persija Jakarta, kemenangan ini semakin memperkuat posisi mereka di klasemen sementara. Performa solid di laga ini bisa menjadi modal penting untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
Baca Juga:Blunder Raickovic dan Gol Perovic Dianulir! Persija Jakarta Ungguli Persebaya Surabaya 1-0 di Babak Pertama
Simak foto-foto laga big match Persija Jakarta kontra Persebaya Surabaya karya fotografer Jawa Pos, Salman Toyibi.
Baca Juga: Memalukan! Persebaya Surabaya Digunduli Persija Jakarta 0-3 di GBK, Blunder Milos Raickovic Jadi Awal Petaka
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik
Resmi! 8 Bintang Absen di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, GBK Bergemuruh Sambut Jakmania dan Bonek