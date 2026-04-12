Malut United vs Dewa United, Ujian Mental dan Konsistensi Tuan Rumah!

JawaPos.com - Malut United FC menghadapi tantangan penting dalam menjaga konsistensi performa saat menjamu Dewa United Banten FC pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/2026.

Laga yang akan berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Minggu (12/4) malam ini diprediksi berjalan ketat mengingat kedua tim sama-sama memiliki kepentingan besar di papan atas klasemen.

Sebagai tuan rumah, Malut United akan tampil dengan tekad kuat untuk mengamankan poin penuh. Tidak hanya soal permainan yang menarik, tim juga dituntut lebih efektif dalam memanfaatkan peluang.

Beberapa pertandingan sebelumnya menunjukkan bahwa penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dibenahi.

Selain aspek teknis, tim pelatih juga menyoroti pentingnya kesiapan mental. Atmosfer positif yang saat ini terbangun di dalam tim diharapkan mampu menjadi modal penting menghadapi tekanan pertandingan.

Dukungan dari suporter di kandang sendiri pun diyakini akan memberikan dorongan tambahan bagi para pemain.

Kapten tim, Gustavo Franca, mengingatkan rekan-rekannya agar tidak meremehkan lawan. Menurutnya, pertandingan ini tidak akan berjalan mudah, terlebih Dewa United dikenal sebagai tim yang mampu memberikan kejutan. Ia menekankan pentingnya menjaga fokus dan tetap solid sepanjang pertandingan.

“Dalam kehidupan dan sepak bola, hasil tidak selalu sesuai rencana. Tapi kami selalu masuk ke lapangan dengan fokus penuh,” ujarnya dikutip dari laman resmi I.League.

Pernyataan tersebut mencerminkan pengalaman dan kedewasaan sang kapten dalam memandang situasi. Ia juga meminta tim untuk tidak terpancing emosi oleh kondisi di lapangan, yang bisa saja berubah dengan cepat.