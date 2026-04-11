Munas IPSI: Mayoritas Anggota Ingin Prabowo Tetap Jadi Ketum Ikatan Pencak Silat Indonesia

JawaPos.com – Mayoritas anggota Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) masih menginginkan Prabowo Subianto kembali menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) periode 2026–2030. Dukungan tersebut mencuat dalam Musyawarah Nasional (Munas) XVI PB IPSI yang digelar di Jakarta kemarin (10/4).

Wakil Sekretaris Jenderal PB IPSI H.R. Bayu Syahjohan menjelaskan, aspirasi tersebut datang dari sebagian besar pengurus provinsi dan perguruan besar. Meski demikian, keputusan akhir tetap menunggu kesediaan Prabowo.

”Kita juga harus memahami kesibukan beliau sebagai Presiden,” ujarnya.

Bayu yang juga menjabat Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Munas menjelaskan, proses pencalonan tetap berjalan. Sejumlah nama telah mendaftar sebagai calon ketua umum. Namun, Bayu tidak membuka siapa saja para calon tersebut.

Secara pribadi, Bayu berharap Prabowo bersedia melanjutkan kepemimpinan. Ia menilai peran Prabowo penting dalam mendorong pencak silat menembus panggung Olimpiade. ”Program besar menuju Olimpiade membutuhkan dukungan kuat di tingkat internasional. Sosok beliau punya pengaruh itu,” jelasnya.

Selama ini, Prabowo memang memiliki rekam jejak panjang di pencak silat. Ia telah memimpin PB IPSI sejak 2004 hingga 2025. Tak hanya di tingkat nasional, Prabowo juga menjabat Presiden Persilat sejak 2010 dan kembali terpilih pada kongres 2022.