Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Taufiq Ardyansyah
11 April 2026, 23.32 WIB

Munas IPSI: Mayoritas Anggota Ingin Prabowo Tetap Jadi Ketum Ikatan Pencak Silat Indonesia

Kejuaraan Jakarta Nasional Pencak Silat. (Dok. Jawa Pos)

JawaPos.com – Mayoritas anggota Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) masih menginginkan Prabowo Subianto kembali menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) periode 2026–2030. Dukungan tersebut mencuat dalam Musyawarah Nasional (Munas) XVI PB IPSI yang digelar di Jakarta kemarin (10/4).

Wakil Sekretaris Jenderal PB IPSI H.R. Bayu Syahjohan menjelaskan, aspirasi tersebut datang dari sebagian besar pengurus provinsi dan perguruan besar. Meski demikian, keputusan akhir tetap menunggu kesediaan Prabowo.

”Kita juga harus memahami kesibukan beliau sebagai Presiden,” ujarnya.

Bayu yang juga menjabat Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Munas menjelaskan, proses pencalonan tetap berjalan. Sejumlah nama telah mendaftar sebagai calon ketua umum. Namun, Bayu tidak membuka siapa saja para calon tersebut. 

Secara pribadi, Bayu berharap Prabowo bersedia melanjutkan kepemimpinan. Ia menilai peran Prabowo penting dalam mendorong pencak silat menembus panggung Olimpiade. ”Program besar menuju Olimpiade membutuhkan dukungan kuat di tingkat internasional. Sosok beliau punya pengaruh itu,” jelasnya.

Selama ini, Prabowo memang memiliki rekam jejak panjang di pencak silat. Ia telah memimpin PB IPSI sejak 2004 hingga 2025. Tak hanya di tingkat nasional, Prabowo juga menjabat Presiden Persilat sejak 2010 dan kembali terpilih pada kongres 2022.

Posisi tersebut dinilai menjadi modal penting dalam memperluas pengaruh pencak silat di dunia. 

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Prabowo ke Rusia Ditemani Teddy hingga Bahlil, Mau Temui Vladimir Putin di Moskow - Image
Nasional

Prabowo ke Rusia Ditemani Teddy hingga Bahlil, Mau Temui Vladimir Putin di Moskow

13 April 2026, 21.40 WIB

Prabowo Bakal Berkunjung ke Rusia, Diagendakan Bertemu Vladimir Putin - Image
Nasional

Prabowo Bakal Berkunjung ke Rusia, Diagendakan Bertemu Vladimir Putin

13 April 2026, 00.52 WIB

Prabowo: Kalau Ada Pemerintah Tidak Baik Gantilah, Bisa Lewat Pemilu atau Impeachment - Image
Nasional

Prabowo: Kalau Ada Pemerintah Tidak Baik Gantilah, Bisa Lewat Pemilu atau Impeachment

09 April 2026, 15.09 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

4

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

5

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

6

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

7

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

8

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

9

Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming! 

10

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore