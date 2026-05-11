Prabowo Akui Kerasnya Perjuangan Nelayan Mencari Ikan: Saya Mantan Tentara, Saya Mengerti Risiko di Laut

JawaPos.com — Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan hormat dan apresiasi kepada seluruh nelayan Indonesia saat meninjau meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Leato Selatan di Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Sabtu (9/5).

Di hadapan para nelayan dan masyarakat umum, Prabowo mengamini beratnya perjuangan para nelayan yang setiap hari menghadapi risiko besar di laut demi menghidupi keluarga dan menyediakan pasokan pangan untuk masyarakat.

“Saya mengerti, saya mantan tentara, saya mengerti nelayan itu menghadapi risiko yang besar. Di laut itu tidak main-main, cuaca bisa berubah, arus bisa berubah,” ujar Prabowo.

Prabowo menyebut nelayan merupakan sosok penting bagi bangsa karena berperan dalam menjaga ketahanan pangan melalui hasil perikanan yang menjadi sumber protein bagi masyarakat. Ia pun mengucapkan terima kasih.

“Saudara mempertaruhkan nyawa untuk mencari makan untuk keluargamu, untuk masyarakatmu, untuk bangsamu. Saya terima kasih untuk itu,” lanjutnya.

Prabowo menegaskan pemerintahan yang ia pimpin terus berkomitmen memperbaiki kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia melalui pembangunan KNMP, penyediaan fasilitas pendukung perikanan, hingga bantuan kapal bagi kelompok nelayan. Menurutnya, tak boleh ada lagi nelayan yang merasa diabaikan.

“Para nelayan sering dilupakan orang-orang pintar di Jakarta, tidak peduli dengan nasibnya. Sekarang berubah. Pemerintah sekarang akan memperhatikan semua nelayan dan semua petani di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Ia ingin kehidupan nelayan Indonesia semakin baik dan sejahtera. Prabowo berharap para nelayan bisa senantiasa tersenyum karena penghasilan membaik.