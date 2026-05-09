R. Nurul Fitriana Putri
Minggu, 10 Mei 2026 | 05.29 WIB

Prabowo Minta Ada Kampung Nelayan Merah Putih di Miangas, Target Rampung 5 Bulan Lagi

Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan di Pulau Miangas, Sabtu (9/5). (YouTube Setpres)

JawaPos.com – Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk membangun Kampung Nelayan Merah Putih di Pulau Miangas, Sulawesi Utara.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meninjau langsung kondisi wilayah terluar Indonesia tersebut bersama dengan sejumlah menteri jajaran Kabinet Merah Putih, Sabtu (9/5).

Prabowo menegaskan pembangunan kampung nelayan di Miangas akan segera dimulai pada awal bulan Juni. Dia bahkan mengingatkan Menteri KKP Trenggono agar proyek tersebut benar-benar berjalan sesuai target.

“Kapan mulai? Jadi awal bulan akan mulai, awas nanti saya akan cek lagi nanti,” ujar Prabowo saat berbincang dengan Menteri KKP di Miangas, Sabtu (9/5).

Prabowo menjelaskan, kampung nelayan yang dibangun nantinya akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan. Mulai dari pabrik es, gudang pendingin, hingga SPBU khusus nelayan.

“Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es, supaya semua nelayan punya es. Akan ada gudang pendingin, akan ada tempat SPBU nelayan,” jelasnya.

Prabowo menyebut pemerintah akan melakukan perbaikan besar-besaran terhadap kondisi nelayan di seluruh Indonesia mulai tahun ini. Dia menargetkan ribuan desa nelayan bisa diresmikan pada akhir 2026.

“Kita akan besar-besaran perbaiki kondisi seluruh nelayan Indonesia, semua akan kita perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini, bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Tak hanya meminta membangun Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah juga menyerahkan bantuan kapal ikan berkapasitas 15 gross ton untuk masyarakat nelayan setempat.

