Prabowo Janji Bangun 12 Ribu Kampung Nelayan Merah Putih dan Bagikan 1.582 Kapal Ikan

JawaPos.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyiapkan program besar untuk memperkuat kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 12 ribu Kampung Nelayan Merah Putih secara bertahap, lengkap dengan bantuan ribuan kapal ikan bagi masyarakat pesisir.

Prabowo mengatakan nelayan memiliki peran besar dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Karena itu, pemerintah mulai mempercepat pembangunan kawasan pesisir dan desa nelayan.

“Para nelayan punya jasa besar dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Tahun ini kita akan bangun dan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini totalnya 1.386 unit,” ujar Prabowo di Gorontalo, Sabtu (9/5).

Prabowo juga memastikan bahwa program tersebut akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Terlebih, kata Prabowo, pemerintah menargetkan pembangunan seribu kampung nelayan baru setiap tahun.

“Dan tahun depan kita akan bangun lagi seribu. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun seribu, seribu, seribu,” imbuhnya.

Menurut Prabowo, Indonesia ke depannya akan memiliki sekitar 12 ribu kampung nelayan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Dia menyebut pembangunan kawasan nelayan menjadi pekerjaan besar, namun diyakini dapat diwujudkan secara bertahap.

Selain pembangunan kampung nelayan, pemerintah juga menyiapkan pembangunan 1.582 kapal ikan mulai tahun ini. Kapal-kapal tersebut nantinya akan dibagikan kepada kelompok nelayan melalui sistem koperasi.

Dia menjelaskan kapal yang disiapkan terdiri dari berbagai ukuran, mulai kapal kecil hingga kapal besar. Menurutnya, distribusi kapal akan diatur melalui koperasi nelayan agar pengelolaannya lebih terorganisir.