Putri KW dan Jonatan Christie Amankan Tiket Babak 16 Besar Badminton Asia Championships 2026

JawaPos.com – Putri Kusuma Wardani dan Jonatan Christie mengamankan tiket babak 16 Besar Badminton Asia Championships (BAC) 2026.

Mereka lolos setelah meraih kemenangan meyakinkan atas lawan-lawannya di di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, Ningbo, Tiongkok, kemarin (8/4).

Putri KW yang menempati unggulan ketujuh tampil dominan saat menghadapi wakil Uni Emirat Arab, Prakriti Bharath. Dia menang dua gim langsung dengan skor telak 21-3, 21-7.

Meski menang mudah, Putri mengaku masih dalam tahap penyesuaian. Terlebih, laga tersebut menjadi pertandingan pertamanya pada turnamen ini. ‘’Hari ini (kemarin, Red) saya masih coba untuk ngenakin pukulan. Tekniknya juga. Sebab, ini pertandingan pertama. Lawan sebenarnya bermain lumayan ulet juga,” ujar Putri.

Pemain berusia 22 tahun itu menambahkan, hasil positif yang diraih dalam rangkaian turnamen di Eropa sebelumnya menjadi bekal penting untuk tampil percaya diri di Ningbo. ‘’Hasil di Eropa kemarin jadi modal dan motivasi yang bagus untuk saya di sini. Dengan banyaknya pemain top di level ini, pastinya saya ingin bisa tampil sebaik mungkin. Targetnya mau dapat medali,” tegasnya.

Hasil tak kalah meyakinkan juga diraih Jonatan Christie pada sektor tunggal putra. Unggulan ketiga tersebut menundukkan wakil Malaysia, Leong Jun Hao, dengan skor 21-13, 21-8.

Jojo-sapaan-Jonatan tampil solid sejak awal laga. Ia mampu mengontrol permainan dan meminimalkan kesalahan sendiri. Sehingga, lawan kesulitan mengembangkan permainan. ”Puji Tuhan, saya bersyukur hasilnya baik. Untuk persiapan besok (hari ini, red), lebih menjaga untuk recovery saja,” ucap Jonatan.

Pebulu tangkis yang akrab disapa Jojo itu menegaskan tidak ingin terlalu terbebani target hasil. Baginya, fokus utama adalah menampilkan permainan terbaik pada setiap pertandingan.