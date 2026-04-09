Putri KW dan Jonatan Christie Amankan Tiket Babak 16 Besar Badminton Asia Championships 2026

Jonatan Christie. (Dok. PBSI)
JawaPos.com – Putri Kusuma Wardani dan Jonatan Christie mengamankan tiket babak 16 Besar Badminton Asia Championships (BAC) 2026.
Mereka lolos setelah meraih kemenangan meyakinkan atas lawan-lawannya di di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, Ningbo, Tiongkok, kemarin (8/4).
Putri KW yang menempati unggulan ketujuh tampil dominan saat menghadapi wakil Uni Emirat Arab, Prakriti Bharath. Dia menang dua gim langsung dengan skor telak 21-3, 21-7.
Meski menang mudah, Putri mengaku masih dalam tahap penyesuaian. Terlebih, laga tersebut menjadi pertandingan pertamanya pada turnamen ini. ‘’Hari ini (kemarin, Red) saya masih coba untuk ngenakin pukulan. Tekniknya juga. Sebab, ini pertandingan pertama. Lawan sebenarnya bermain lumayan ulet juga,” ujar Putri.
Pemain berusia 22 tahun itu menambahkan, hasil positif yang diraih dalam rangkaian turnamen di Eropa sebelumnya menjadi bekal penting untuk tampil percaya diri di Ningbo. ‘’Hasil di Eropa kemarin jadi modal dan motivasi yang bagus untuk saya di sini. Dengan banyaknya pemain top di level ini, pastinya saya ingin bisa tampil sebaik mungkin. Targetnya mau dapat medali,” tegasnya.
Hasil tak kalah meyakinkan juga diraih Jonatan Christie pada sektor tunggal putra. Unggulan ketiga tersebut menundukkan wakil Malaysia, Leong Jun Hao, dengan skor 21-13, 21-8.
Jojo-sapaan-Jonatan tampil solid sejak awal laga. Ia mampu mengontrol permainan dan meminimalkan kesalahan sendiri. Sehingga, lawan kesulitan mengembangkan permainan. ”Puji Tuhan, saya bersyukur hasilnya baik. Untuk persiapan besok (hari ini, red), lebih menjaga untuk recovery saja,” ucap Jonatan.
Pebulu tangkis yang akrab disapa Jojo itu menegaskan tidak ingin terlalu terbebani target hasil. Baginya, fokus utama adalah menampilkan permainan terbaik pada setiap pertandingan.
”Target saya melakukan yang semaksimal mungkin dulu. Saya tidak pernah terlalu mematok hasil. Yang terpenting bermain bagus dan ada improvisasi dari permainannya,” lanjutnya.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven