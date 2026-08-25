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Andika Rachmansyah
Selasa, 25 Agustus 2026 | 20.46 WIB

Profil Jonatan Christie, Raja Baru Tunggal Putra Dunia dari Indonesia

Jonatan Christie di final Indonesia Open 2026. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Jonatan Christie di final Indonesia Open 2026. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Nama pebulu tangkis Indonesia Jonatan Christie mendadak jadi sorotan setelah sukses menjadi tunggal putra nomor satu dunia. Profil raja tunggal putra dunia tersebut akan diulas dalam artikel. 

Kepastian Jonatan menjadi ranking satu dunia diketahui setelah BWF merilis daftar ranking terbaru pada Selasa (25/8) usai gelaran Kejuaraan Dunia Bulu tangkis 2026.

Pemain yang akrab disapa Jojo itu melesat dua tingkat ke posisi pertama setelah sebelumnya menghuni peringkat ketiga dunia.

Jonatan menjadi raja sektor tunggal putra dengan mengoleksi 87,631 poin. Pemain yang akrab disapa Jojo itu mengkudeta pemain Tiongkok, Shi Yu Qi, dari peringkat pertama dunia. 

Awal Mula Perjalanan Jonatan Christie di Bulu Tangkis

Jonatan Christie lahir di Jakarta pada 15 September 1997.

Dalam profil resmi PBSI, Jonatan tercatat sebagai atlet asal Jakarta Selatan yang pernah membela klub Tangkas.

Kedekatan Jonatan dengan bulu tangkis sudah terjalin sejak usia dini.

Sang ayah, Andreas Adi, menjadi sosok yang mengenalkannya pada olahraga tersebut ketika Jonatan masih berusia sekitar enam tahun.

Sebelum fokus menekuni bulu tangkis, Jonatan ternyata sempat menjajal sejumlah cabang olahraga lain, termasuk basket dan sepak bola.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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