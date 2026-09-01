3 Wakil Indonesia Amankan Tiket 16 Besar China Masters 2026

Jonatan Christie di final Indonesia Open 2026. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Tiga wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket babak 16 besar China Masters 2026. Ketiga wakil tersebut adalah Jonatan Christie, Ali Fathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi, dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.
Jonatan menjadi wakil Indonesia pertama yang memastikan langkahnya ke babak 16 besar turnamen berlevel Super 750 tersebut. Pemain yang akrab disapa Jojo itu menang atas wakil Malaysia, Leong Jun Hao.
Pemain nomor satu dunia itu menang dua gim langsung atas Leong Jun Hao dengan skor 21-17, 21-19. Di babak 16 besar, Jonatan akan menghadapi Jason Gunawan dari Hongkong.
Kemudian, Ali/Devin berhasil mengikuti jejak Jonatan. Ganda putra muda Pelatnas PBSI Cipayung itu lolos setelah pasangan Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin, mengundurkan diri di tengah pertandingan karena cedera.
Dengan begitu, Ali/Devin pun berhak melaju ke babak 16 besar. Di babak tersebut, mereka akan melawan pasangan Malaysia lainnya, yakni Kai Wun Tee/Yap Roy King.
Lalu, Leo/Daniel secara mengejutkan berhasil melaju ke babak 16 besar. Dibilang mengejutkan karena mereka menumbangkan unggulan pertama dari Korea Selatan, Kim Won-ho/Seo Seung-jae.
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Leo/Daniel tampil solid sepanjang pertandingan. Mereka menang dua gim langsung dengan skor identik 21-19, 21-19 atas Kim Won-ho/Seo Seung-jae.
“Rasanya pasti senang karena bisa lolos ke babak selanjutnya,” ucap Leo dalam keterangan PBSI, Selasa (1/9/2026).
“Sebenarnya tidak ada kunci khusus di pertandingan tadi, dari kami yang paling penting bisa menjaga fokusnya saat ketinggalan maupun unggul poin. Kami juga tidak mau terlalu terburu-buru untuk mematikan lawan,” lanjutnya.
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Jawa Pos
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