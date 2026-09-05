Skuad Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games 2026: 13 Debutan, Jonatan dan Fajar Tampil Kali Ketiga

Indonesia mengirim 20 atlet bulu tangkis ke Asian Games 2026. Sebanyak 13 atlet akan menjalani debut di Aichi-Nagoya. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com – Indonesia akan mengirimkan 20 atlet bulu tangkis ke Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Dari jumlah tersebut, 13 atlet di antaranya bakal menjalani debut di pesta olahraga terbesar Asia tersebut.
Mereka adalah Alwi Farhan, Moh. Zaki Ubaidillah, Muhammad Shohibul Fikri, Nikolaus Joaquin, Amri Syahnawi, Muhamad Yusuf, Thalita Ramadhani Wiryawan, dan Mutiara Ayu Puspitasari. Ada juga Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, Rachel Allessya Rose, Febi Setianingrum, Meilysa Trias Puspitasari, dan Nita Violina Marwah.
Beberapa pemain yang masuk skuad Asian Games 2026 mendapatkan kesempatan untuk tampil di Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Dua di antaranya adalah Yusuf dan Dhinda.
Pada ajang itu, Yusuf terhenti di babak 32 besar setelah kalah dari wakil Taiwan, Zhe Ying Wu, 16-21, 19-21. Sementara Dhinda juga tersingkir di babak awal setelah dikalahkan tunggal putri Kanada, Rachel Chan, 19-21, 17-21.
Meski gagal melangkah jauh, Yusuf tidak berkecil hati. Dia melihat kegagalan itu dari sudut pandang lain. “Ini modal untuk saya ke Asian Games. Untuk mengevaluasi dan perbaikan dari fisik dan pikirannya,” ujar Yusuf.
Pemain kelahiran Padang, Sumatra Barat, itu bangga mendapat kepercayaan masuk skuad Indonesia di Asian Games 2026. “Saya berharap bisa kasih yang terbaik buat Indonesia,” tegasnya.
Dhinda juga menjadikan dua pertandingan di Pontianak sebagai bahan evaluasi. “Asian Games jaraknya tidak lama lagi. Setelah kembali ke Jakarta, saya mau menambah fisik dan daya tahan,” ungkap Dhinda.
Di luar 13 debutan tersebut, Indonesia masih memiliki tujuh pemain yang sudah merasakan atmosfer Asian Games.
Mereka adalah Jonatan Christie, Fajar Alfian, Leo Rolly Carnando, Daniel Marthin, Putri Kusuma Wardani, Febriana Dwipuji Kusuma, dan Siti Fadia Silva Ramadhanti.
Jonatan dan Fajar menjadi dua pemain dengan pengalaman paling panjang. Keduanya bakal tampil untuk kali ketiga di Asian Games, setelah sebelumnya memperkuat Indonesia pada edisi Jakarta-Palembang 2018 dan Hangzhou 2022.
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