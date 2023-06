13 Wakil Merah Putih Lanjutkan Perjuangan ke 16 besar Indonesia Open 2023

JawaPos.com - Sebanyak 13 wakil tim tuan rumah akan kembali melanjutkan perjuangan mereka pada babak 16 besar Indonesia Open 2023 yang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (15/6), dikutip dari ANTARA.



Salah satunya ada ganda putra peringkat satu dunia Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, yang akan kembali merasakan sengitnya persaingan di Istora setelah mendapat jeda istirahat satu hari.

Baca Juga: GIIAS The Series Segera Datang Lagi, Kesempatan Jajal Teknologi Mobil-mobil Terbaru



Fajar/Rian, yang lebih dulu bertanding pada Selasa, akan bersua ganda putra asal Tiongkok Ren Xiang Yu/Tan Qiang pada babak kedua turnamen berkategori BWF Super 1000 tersebut.



Menyikapi pertemuan kontra Ren/Tan, Fajar/Rian ingin tetap fokus menjalani pertandingan sebaik mungkin dan tentunya tidak menganggap remeh lawan.



"Mereka juga pasangan yang bagus ya, pasangan yang kuat. Kami tidak mau terlena dan mau fokus sejak awal pertandingan," ungkap Fajar saat ditemui di Istora Senayan.



Baca Juga: Resmi Jadi Ayah, Song Joong Ki Umumkan Kelahiran Putra Pertamanya di Roma



Pertandingan pada hari ketiga juga akan menampilkan laga perang saudara dari sektor ganda putra, antara Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan dan Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan.



Jelang pertemuannya dengan pasangan berjuluk The Daddies itu, Pram/Yere sudah mengetahui kunci agar permainan mereka berjalan dengan baik.

Baca Juga: Lallana Sebut Milner bisa Berikan Dampak Besar Pada Brighton



"Kelebihan Daddies menurut kami ada di pengalaman dan ketenangannya. Itu yang membuat mereka bisa menjadi pemain terbaik sampai sampai. Bisa jadi kami juga menggunakan strategi tersebut," kata Pramudya mengungkapkan.



Pertandingan seru lainnya juga akan hadir pada babak kedua Indonesia Open, misalnya ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi/Febriana Dwipuji Kusuma yang akan bertemu unggulan teratas Chen Qing Chen/Jia Yi Fan asal Tiongkok.