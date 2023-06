GIIAS The Series Segera Datang Lagi, Kesempatan Jajal Teknologi Mobil-mobil Terbaru

Sejalan dengan tema pameran GIIAS 2023, penyelenggaraan konferensi the 17th GIAC dan seminar harian juga mengangkat isu masa depan industri otomotif. Usung Towards Net Zero Emission Now, GIAC 2023 akan menyoroti perkembangan Teknologi Baterai, Teknologi Manufaktur, Kebijakan Pemerintah, serta Tren Ekonomi Global.