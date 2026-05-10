Polda Metro Jaya Kerahkan 480 Personel Jaga GBK Hari Ini, Amankan HUT GRIB Jaya

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto. (Istimewa)
JawaPos.com-Ribuan massa dijadwalkan memadati Istora Gelora Bung Karno (GBK) untuk merayakan HUT GRIB Jaya ke-15 hari ini, Minggu (10/5). Polda Metro Jaya menyiapkan 480 personel untuk mengamankan kegiatan HUT GRIB Jaya ke-15 di Istora GBK Senayan.
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menjelaskan, ratusan petugas telah disebar untuk memberikan pelayanan keamanan bagi peserta maupun masyarakat umum.
"Pengamanan ini bagian dari pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Personel kami siagakan untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif," ujar Kombes Budi, Minggu (10/5).
Pihak kepolisian juga menekankan pentingnya pendekatan yang bersahabat dalam menjaga ketertiban umum selama acara berlangsung.
"Personel di lapangan kami tekankan untuk mengedepankan langkah persuasif dan humanis. Pengamanan dilakukan secara profesional dan terukur," terangnya.
Mengingat adanya dua potensi penumpukan massa, yakni peserta Milad GRIB Jaya dan warga yang berolahraga, Ditlantas Polda Metro Jaya telah menyusun skema pengamanan sejak Sabtu malam.
Fokus utama petugas adalah menjaga kelancaran akses masuk dan keluar kawasan Senayan agar tidak terjadi kemacetan parah. Kabagbinopsnal Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefados, menyebutkan personel akan berjaga secara estafet hingga sore hari.
