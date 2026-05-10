Hindari Macet! Ada Milad GRIB Jaya ke-15 di GBK Hari Ini, Polisi Siagakan Personel

JawaPos.com -Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) diprediksi akan padat pada Minggu (10/5). Selain aktivitas olahraga rutin, ribuan massa dijadwalkan hadir untuk merayakan Milad ke-15 GRIB Jaya.

Guna mengantisipasi kemacetan parah, Polda Metro Jaya telah menyiagakan personel lalu lintas di berbagai titik strategis sejak pagi hari.

Ditlantas Polda Metro Jaya memastikan bahwa skema pengamanan telah disusun matang sejak Sabtu malam. Fokus utamanya adalah menjaga kelancaran arus kendaraan di akses masuk dan keluar kawasan Senayan.

Kabagbinopsnal Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Robby Hefados menjelaskan, penempatan personel dilakukan untuk menjamin kenyamanan seluruh lapisan masyarakat yang beraktivitas di sana.

"Sudah ada kesiapan dari kita, dari tadi malam kita juga sudah menyusun pengamanan lalu lintas khususnya hari Minggu di sekitaran GBK selalu kita tempatkan personel lalu lintas untuk mengamankan giat masyarakat," ujar Robby, Minggu (10/5).

Antisipasi Massa Milad GRIB Jaya dan Warga Olahraga Polisi menyadari adanya dua potensi penumpukan massa di hari yang sama. Yakni peserta acara Milad ke-15 GRIB Jaya dan warga yang rutin berolahraga pagi atau mengikuti Car Free Day (CFD).