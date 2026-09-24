Jadi yang Pertama dari Universitas Indonesia, Bevan Pramudito Taklukkan Olahraga Paling Ekestrem

Mahasiswa Universitas Indonesia Bevan Pramudito menyelesaikan IRONMAN 70.3. (Istimewa)
Jawa Pos.com - Menyelesaikan 1,9 kilometer renang, 90 kilometer bersepeda, kemudian dilanjutkan dengan 21,1 kilometer berlari bukan tantangan yang bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan kondisi fisik pada hari perlombaan.
Bagi Bevan Pramudito, mahasiswa Universitas Indonesia berusia 21 tahun, garis finis IRONMAN 70.3 merupakan hasil dari proses panjang yang dibangun jauh sebelum hari perlombaan dimulai.
Total jarak sekitar 113 kilometer tersebut menjadi salah satu pencapaian yang melengkapi perjalanan Bevan di usia muda.
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Namun, menariknya, dunia endurance sport bukan satu-satunya bidang yang sedang dia tekuni.
Melalui instagramnya @bevanpramudt, Bevan sering membagikan keseharian di dunia crypto, khususnya dalam trading dan mencari peluang di market, termasuk pada aset-aset meme coin yang memiliki volatilitas tinggi.
Bagi Bevan, keduanya memiliki prinsip yang sama yakni hasil tidak bisa dipaksakan, tetapi proses bisa dipersiapkan.
”Ironman dan trading sebenarnya punya satu kesamaan. Nggak bisa berharap hasil besar tanpa proses yang konsisten. Di Ironman, harus percaya sama training. Di trading, harus percaya sama process,” ujar Bevan.
Menurut dia, seorang trader tidak dapat mengontrol apakah sebuah trade pada akhirnya akan menghasilkan profit atau loss, sama seperti seorang atlet tidak dapat mengontrol seluruh kondisi yang terjadi pada hari perlombaan.
”Yang dapat dikontrol adalah persiapan, disiplin, dan kualitas keputusan. Kita nggak bisa control hasil dari satu trade atau satu race,” papar Bevan.
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