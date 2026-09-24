Regenerasi Petani Jadi Sorotan, UIN Jakarta Tekankan 5 Pilar Ekosistem Pertanian

Seminar Nasional GANTARI 2026 memperingati Hari Tani Nasional ke-66 di Auditorium Harun Nasution, UIN Jakarta, Kamis (24/9). (Istimewa)
JawaPos.com - Forum Regenerasi Pemuda sebagai Penggerak Keberlanjutan dan Swasembada Pangan Indonesia menyoroti sinergi lintas sektor dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.
Target swasembada pangan yang dipatok pemerintah berhasil direalisasikan jauh lebih cepat dari tenggat awal.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, capaian tersebut berhasil diselesaikan hanya dalam waktu satu tahun, dari target awal yang diberikan Presiden selama empat tahun.
Keberhasilan ini mengemuka dalam Seminar Nasional GANTARI 2026 memperingati Hari Tani Nasional ke-66 di Auditorium Harun Nasution, UIN Jakarta, Kamis (24/9).
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, keberhasilan ini diimbangi dengan perbaikan kesejahteraan para petani di lapangan.
Nilai Tukar Petani (NTP) per Agustus 2026 mencatatkan angka sebesar 129,19, berdampingan dengan apresiasi internasional berupa penghargaan dari Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO).
Cadangan beras nasional yang solid saat ini dinilai mampu memperkuat daya tahan Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis maupun ketidakpastian iklim.
"Presiden minta empat tahun swasembada, tapi satu tahun sudah tercapai," ujar Amran, Kamis (24/9).
Amran juga menegaskan komitmen penegakan hukum di internal kementeriannya, dengan menindak tegas 102 oknum yang terlibat tindak pidana korupsi demi menjaga efisiensi sektor ini.
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