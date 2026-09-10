Perdagangan Derivatif Kripto Makin Diminati, Volume Trader Baru Melonjak

JawaPos.com - Perdagangan derivatif kripto mulai mendapat perhatian lebih besar dari trader di Indonesia. Lonjakan aktivitas pengguna baru pada salah satu platform perdagangan aset kripto sepanjang Juli-Agustus 2026 menunjukkan meningkatnya minat terhadap instrumen yang memungkinkan trader mengambil posisi saat harga aset diperkirakan naik maupun turun.

Data internal PT Pintu Kemana Saja (Pintu) menunjukkan volume trading pengguna baru pada produk derivatifnya meningkat lebih dari 200 persen dalam periode tersebut. Jumlah pengguna baru juga tumbuh hampir 100 persen, sedangkan rata-rata volume trading per pengguna baru naik lebih dari 70 persen.

Tren ini berlangsung ketika pasar aset kripto bergerak cukup aktif. Bitcoin (BTC), misalnya, mencatat kenaikan sekitar 25 persen sepanjang Agustus 2026 dan sempat menembus USD 81.000. Pergerakan harga seperti ini turut membuka ruang bagi trader untuk memanfaatkan instrumen derivatif, meski dengan risiko yang juga lebih besar.

Minat terhadap derivatif kripto meningkat

Derivatif berbeda dari perdagangan aset kripto secara langsung. Melalui kontrak futures, trader dapat mengambil posisi Long ketika memperkirakan harga akan naik atau Short jika memperkirakan harga akan turun.

Karakteristik tersebut membuat futures dapat digunakan untuk merespons pasar dalam dua arah. Namun, penggunaan leverage juga membuat risiko kerugian meningkat karena perubahan harga akan memberikan dampak lebih besar terhadap posisi yang dibuka.

Presiden Direktur Pintu Andy Putra mengatakan peningkatan aktivitas perdagangan derivatif terlihat setelah pihaknya menghadirkan Pintu Futures Lite pada Juli 2026.