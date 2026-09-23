Hanief Iksa Kucurkan Ratusan Juta dari Kantong Pribadi, Hidupkan Sekolah Rusak hingga Buka Beasiswa

Hanief Iksa kembangkan pendidikan digital melalui SMK Digital PSM dan SMK Digital Alqomar di Nganjuk. (Istimewa)
JawaPos.com - Tiga tahun lalu, kondisi sebagian ruang belajar di salah satu SMK di Nganjuk, Jawa Timur, masih jauh dari gambaran sekolah berbasis digital.
Plafon rusak, dinding kusam, sementara fasilitas pendukung pembelajaran masih terbatas.
Kini kondisinya berubah.
Sejumlah ruang belajar telah dilengkapi komputer, tablet, televisi, pendingin ruangan, serta berbagai fasilitas untuk mendukung pembelajaran digital.
Di balik perubahan tersebut ada peran Hanief Iksa, pendiri KongVector, yang selama tiga tahun terakhir terlibat dalam pengembangan pendidikan digital melalui SMK Digital PSM dan SMK Digital Alqomar di Nganjuk.
Sebelum menetap di Nganjuk, Hanief tinggal di Surabaya.
Keputusan pindah dari Surabaya ke Nganjuk berawal dari keinginan untuk rehat sejenak dari hingar-bingar kehidupan kota.
Hanief kemudian mulai terlibat dalam pengembangan pendidikan digital di daerah.
Hanief mengalokasikan ratusan juta rupiah dari dana pribadi untuk pembangunan dan revitalisasi sekolah.
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