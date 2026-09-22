Mentan Amran Beri Beasiswa untuk Anak Korban Penembakan di Papua

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemui keluarga tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (22/9). (Istimewa)
JawaPos.com — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan beasiswa pada anak-anak pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, yang gugur dalam tugas.
penyerahan beasiswa itu dilakukan di di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (22/9).
Dalam pertemuan itu, Amran menyampaikan belasungkawa sekaligus penghormatan atas pengabdian ketiganya.
Ia menilai Afrida Rapi, dokter hewan Alfonsius Albinus Mehan, dan Willy Mbuik telah memberikan pengabdian nyata.
Terutama untuk memastikan pelayanan pertanian dan dukungan pangan tetap menjangkau masyarakat di wilayah terpencil Papua Pegunungan.
“Terkhusus kepada keluarga yang kena musibah, kami atas nama pemerintah dari Kementerian Pertanian mengucapkan belasungkawa, duka cita yang mendalam kepada almarhumah dan almarhum. Semoga beliau diterima di sisi-Nya. Beliau pahlawan-pahlawan pangan kita yang gugur pada saat mengantar pangan ke wilayah terjauh, terpinggir di daerah Provinsi Jayawijaya, Papua Pegunungan,” ujar Amran.
Ia mengatakan, kehilangan tersebut bukan hanya menjadi duka bagi keluarga, tetapi juga bagi jajaran Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah.
Ketiga pegawai tersebut gugur ketika menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, pemerintah memastikan perhatian terhadap keluarga korban tidak berhenti pada penyampaian belasungkawa.
Amran menegaskan, anak-anak yang ditinggalkan harus tetap mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan meraih cita-cita.
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