Beasiswa LPDP Jakarta Siapkan Rp100 Miliar untuk S-2 dan S-3 Dunia, Cek Jadwal Pendaftarannya

Ilustrasi beasiswa LPDP. (Istimewa)
JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2026 dan mengalokasikan anggaran Rp100 miliar untuk Beasiswa Jakarta Unggul atau "LPDP Jakarta" jenjang S-2 dan S-3 ke perguruan tinggi terbaik dunia.
Regulasi diterbitkan pada Selasa (15/9) di Jakarta ini menjadi payung hukum skema beasiswa "LPDP Jakarta", sekaligus memperketat kriteria penyaluran bantuan pendidikan KJP Plus dan KJMU.
Melalui skema baru ini, pendaftaran akan dibuka pada September 2027 untuk tahun akademik 2027. Program ini menyasar warga DKI Jakarta berprestasi yang ingin melanjutkan studi pascasarjana di tingkat internasional.
Melalui program ini, warga Jakarta yang berprestasi berkesempatan menempuh studi jenjang magister (S-2) dan doktor (S-3) di perguruan tinggi terbaik dunia.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov DKI berkolaborasi dengan LPDP Pusat untuk urusan mekanisme seleksi.
Sementara itu, penetapan penerima, penentuan bidang studi, hingga destinasi kampus akan disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia Jakarta menuju status kota global.
Penerima Beasiswa Jakarta Unggul akan mendapatkan cakupan pendanaan yang menyeluruh.
Fasilitas tersebut mencakup pembiayaan pendidikan serta biaya personal seperti biaya hidup, tunjangan buku, asuransi kesehatan, biaya kedatangan, dan visa.
Selain itu, skema ini juga menanggung biaya penelitian tesis atau disertasi, partisipasi konferensi internasional, hingga publikasi jurnal.
Masa pembiayaan ditetapkan paling lama dua tahun untuk jenjang S-2 dan lima tahun untuk S-3.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi
Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China
Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris
Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun
Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang
Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM
Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah
Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022