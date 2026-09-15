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Ryandi Zahdomo
Rabu, 16 September 2026 | 05.21 WIB

Beasiswa LPDP Jakarta Siapkan Rp100 Miliar untuk S-2 dan S-3 Dunia, Cek Jadwal Pendaftarannya

Ilustrasi beasiswa LPDP. (Istimewa) - Image

Ilustrasi beasiswa LPDP. (Istimewa)

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menandatangani Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2026 dan mengalokasikan anggaran Rp100 miliar untuk Beasiswa Jakarta Unggul atau "LPDP Jakarta" jenjang S-2 dan S-3 ke perguruan tinggi terbaik dunia.

Regulasi diterbitkan pada Selasa (15/9) di Jakarta ini menjadi payung hukum skema beasiswa "LPDP Jakarta", sekaligus memperketat kriteria penyaluran bantuan pendidikan KJP Plus dan KJMU.

Melalui skema baru ini, pendaftaran akan dibuka pada September 2027 untuk tahun akademik 2027. Program ini menyasar warga DKI Jakarta berprestasi yang ingin melanjutkan studi pascasarjana di tingkat internasional.

Melalui program ini, warga Jakarta yang berprestasi berkesempatan menempuh studi jenjang magister (S-2) dan doktor (S-3) di perguruan tinggi terbaik dunia.

Skema Seleksi dan Fasilitas Pembiayaan Lengkap

Dalam pelaksanaannya, Pemprov DKI berkolaborasi dengan LPDP Pusat untuk urusan mekanisme seleksi.

Sementara itu, penetapan penerima, penentuan bidang studi, hingga destinasi kampus akan disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia Jakarta menuju status kota global.

Penerima Beasiswa Jakarta Unggul akan mendapatkan cakupan pendanaan yang menyeluruh.

Fasilitas tersebut mencakup pembiayaan pendidikan serta biaya personal seperti biaya hidup, tunjangan buku, asuransi kesehatan, biaya kedatangan, dan visa.

Selain itu, skema ini juga menanggung biaya penelitian tesis atau disertasi, partisipasi konferensi internasional, hingga publikasi jurnal.

Masa pembiayaan ditetapkan paling lama dua tahun untuk jenjang S-2 dan lima tahun untuk S-3.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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