Candra & Ratih, Best Couple Runner Kompak Ramaikan Wellness Sunday di Sentul

JawaPos.com - Lagi-lagi Candra Sugiartama dan Ratih Kumala Dewi jadi pusat perhatian. Pasangan yang dijuluki Best Couple Runner ini hadir di acara Wellness Sunday, Sequoia Hills, Sentul.

Keduanya sekaligus ikut memperkenalkan Sequoia Hills Running Loop bersama Eastvarun.

Lari Bareng Bukan Soal Siapa Paling Cepat Tampil kompak dengan outfit sporty putih-pink, Candra dan Ratih terlihat santai.

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Sambil lari, mereka juga foto-foto dan ngobrol dengan peserta lain.

Bagi Candra, lari bareng pasangan bukan soal prestasi.

”Lari itu bukan hanya tentang siapa yang paling cepat. Yang penting bagaimana kita menikmati perjalanan dan tetap bisa bersama sampai selesai,” ujar Candra.

Cara pandang itu yang bikin Candra beda.

Pria Aquarius ini menganggap lari sebagai ruang buat jaga kesehatan, nambah teman, dan bikin kenangan.