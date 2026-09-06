Candra & Ratih, Best Couple Runner Kompak Ramaikan Wellness Sunday di Sentul

Pasangan Best Couple Runner Candra Sugiartama dan Ratih Kumala Dewi hadir di acara Wellness Sunday, Sequoia Hills, Sentul. (Istimewa)
JawaPos.com - Lagi-lagi Candra Sugiartama dan Ratih Kumala Dewi jadi pusat perhatian. Pasangan yang dijuluki Best Couple Runner ini hadir di acara Wellness Sunday, Sequoia Hills, Sentul.
Keduanya sekaligus ikut memperkenalkan Sequoia Hills Running Loop bersama Eastvarun.
Tampil kompak dengan outfit sporty putih-pink, Candra dan Ratih terlihat santai.
Baca Juga:Aktivis Muda NU Hendriyanto Attan Sandang Gelar Kanjeng Raden Haryo dari Keraton Surakarta
Sambil lari, mereka juga foto-foto dan ngobrol dengan peserta lain.
Bagi Candra, lari bareng pasangan bukan soal prestasi.
”Lari itu bukan hanya tentang siapa yang paling cepat. Yang penting bagaimana kita menikmati perjalanan dan tetap bisa bersama sampai selesai,” ujar Candra.
Cara pandang itu yang bikin Candra beda.
Pria Aquarius ini menganggap lari sebagai ruang buat jaga kesehatan, nambah teman, dan bikin kenangan.
”Bukan tentang siapa di depan. Tapi memastikan kita tetap di jalur yang sama,” tambah Candra.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa