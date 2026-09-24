Cristiano Ronaldo Balas Kritikan yang Menyuruhnya untuk Segera Pensiun

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JawaPos.com - Cristiano Ronaldo belum memiliki rencana untuk meninggalkan timnas Portugal. Penyerang berusia 41 tahun itu mengakui bahwa dirinya sempat mempertimbangkan pensiun dari sepak bola internasional setelah Piala Dunia 2026.
Namun, setelah memikirkan masa depan dan berdiskusi dengan pihak terkait, Ronaldo memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan bersama Portugal.
Keputusan tersebut sekaligus menjadi jawabannya terhadap kritik yang belakangan mempertanyakan apakah dirinya masih layak bermain di level internasional.
Ronaldo memang tidak menjalani Piala Dunia 2026 sesuai harapan. Performa yang kurang maksimal membuat masa depannya bersama Portugal kembali dipertanyakan. Meski demikian, ia tetap masuk dalam skuad pertama Portugal di bawah pelatih baru Jorge Jesus untuk pertandingan UEFA Nations League.
Dengan 979 gol di level klub dan internasional, Ronaldo masih mengejar target besar lainnya: mencapai 1.000 gol sepanjang karier.
Ronaldo Sempat Memikirkan Pensiun
Melansir Sportsmole, ketika ditanya apakah ia sempat mempertimbangkan untuk mundur dari timnas Portugal setelah Piala Dunia, Ronaldo memberikan jawaban terbuka.
"Ya, saya memang mempertimbangkannya. Tentu saja, saya selalu memikirkan keputusan saya, masa depan saya, dan juga masa kini. Saya seorang pemikir; Anda harus berpikir. Itulah mengapa Anda melihat saya di sini sekarang, itu berarti saya akan terus bermain," kata Ronaldo kepada wartawan.
Keputusan untuk bertahan juga tidak dibuat sendirian. Ronaldo mengaku telah berbicara dengan presiden federasi dan pelatih Portugal sebelum menentukan langkah berikutnya.
“Saya sudah berbicara dengan presiden kami [Pedro Proenca], dengan pelatih kami. Saya masih percaya bahwa saya mampu membantu tim nasional mencapai apa yang mereka inginkan. Saya pikir saya dapat memberikan dukungan kepada tim nasional, tidak hanya melalui gol, tetapi juga di luar sepak bola.”
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