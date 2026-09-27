Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Portugal: Pembuktian Haaland dan Ronaldo

JawaPos.com – Cristiano Ronaldo menyandang status sebagai top scorer dalam ajang internasional dengan mencetak 146 gol dari 146 laga bersama timnas Portugal. Sedangkan, gol Erling Haaland untuk timnas Norwegia masih terpaut 82 gol dari koleksi CR7.

Tetapi di ajang UEFA Nations League, Haaland-lah raja golnya. Sejak ajang tersebut digelar pada 2018-2019, Haaland mencatat 21 gol dari total 17 penampilannya selama ajang Nations League untuk Norwegia.

CR7? Kapten timnas Portugal tersebut dalam 21 laga Nations League baru mampu mengoleksi 15 gol. CR7 sejajar dengan striker Serbia Aleksandar Mitrovic. Karena itu, di Ullevaal Stadion, Oslo, dini hari nanti, Haaland bisa tunjukkan kepada CR7 siapa raja gol dalam Nations League (siaran langsung Vision+ pukul 01.45 WIB).

Rekan setim Haaland di Norwegia, Sander Berge, yakin dalam duel dengan CR7 itu, Haaland bakal menambah pundi-pundi golnya. “Karena menciptakan gol sudah jadi hal yang biasa bagi Erling,” kata Berge, kepada media Norwegia VG.

Berge pun percaya diri Haaland kelak bakal sejajar dengan CR7 dalam sejarah sepak bola dunia. “Kalau Erling bermain 10 tahun lagi, setelah pensiun dia akan jadi salah satu pemain terhebat sepanjang masa,” klaim Berge.

Tactician Norwegia Stale Solbakken juga menyamakan kondisi fisik Haaland dan CR7. Begitu juga dari insting golnya. “Erling terlihat dengan insting itu. Dia bisa berlari, bergerak, dan mencetak gol. Baik gol yang mudah atau sulit,” puji Solbakken.

Diisolasi karena Kasus Man City Haaland seharusnya menghadiri konferensi pers sebelum laga kontra Portugal. Tetapi, tiba-tiba ofisial Norwegia menghapus nama Haaland. Bukan karena Haaland mengalami cedera. Melainkan karena skandal yang menimpa klubnya, Manchester City.

Kemarin WIB (26/9), City dinyatakan bersalah dengan total 114 dari 115 dakwaan pelanggaran finansial oleh Premier League. Pihak Norwegia tidak ingin fokus Haaland terusik karena ditanya wartawan tentang sanksi bagi City tersebut.

Kebebasan Fernandes dan Odegaard Peran yang didapatkan gelandang Portugal Bruno Fernandes di laga ini akan sama seperti kapten Norwegia. Keduanya mendapatkan kebebasan untuk bergerak di belakang striker. Fernandes pada taktik Jorge Jesus dibolehkan bermain melebar.