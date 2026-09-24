Cristiano Ronaldo Dikabarkan Menjadi Starter di Timnas Portugal dalam Laga UEFA Nations League

JawaPos.com – Jorge Jesus hampir memastikan Cristiano Ronaldo akan menjadi starter saat Portugal menghadapi Wales dalam pertandingan pertamanya sebagai pelatih kepala tim nasional.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (24/9), Jesus mengatakan Ronaldo akan tampil sejak menit awal apabila tidak terjadi sesuatu yang tidak terduga menjelang pertandingan.

Meski tetap menjadi kapten dan salah satu pemain terpenting Portugal, Ronaldo tidak mendapatkan jaminan untuk selalu berada di susunan pemain utama.

Jesus menegaskan bahwa status dan reputasi Ronaldo sebagai salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola tidak menjadi jaminan untuk tampil dalam setiap pertandingan.

Pelatih berusia 41 tahun itu ingin menempatkan performa sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menentukan pemain yang diturunkan.

Ronaldo juga menyatakan kesepakatannya dengan pandangan tersebut dan menegaskan bahwa dirinya akan meninggalkan tim nasional ketika merasa tidak lagi mampu memberikan kontribusi.

Dalam menghadapi Wales, Jesus berharap Ronaldo dapat mencetak satu atau dua gol sebelum dirinya ditarik keluar untuk menjaga kondisi fisiknya.

Keputusan tersebut menjadi bagian dari upaya Portugal mengelola peran Ronaldo di tengah usianya yang telah mencapai 41 tahun dan jadwal pertandingan yang padat.