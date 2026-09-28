Portugal Menang 2-1 Tanpa Ronaldo, Gol Haaland Gagal Selamatkan Norwegia

JawaPos.com - Tampil tanpa Cristiano Ronaldo, Portugal berhasil mengalahkan Norwegia 2-1 dalam pertandingan kedua Grup A4 UEFA Nations League di Ullevaal Stadion, Oslo, Senin (28/9).

Joao Felix membuka keunggulan Portugal pada menit ke-17. Penyerang berusia 26 tahun itu mengontrol umpan silang Pedro Neto sebelum melepaskan tembakan mendatar yang bersarang di sudut gawang Norwegia.

Gol tersebut menjadi gol kedua Felix secara beruntun bersama Portugal setelah sebelumnya mencetak gol kemenangan saat menghadapi Wales pada laga pembuka Nations League.

Norwegia kemudian menyamakan kedudukan melalui Erling Haaland pada menit ke-51. Penyerang Manchester City itu memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti untuk mencetak gol ke-22 sepanjang kiprahnya di Nations League.

Dilansir dari ESPN, torehan tersebut semakin memperlebar keunggulan Haaland sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Nations League. Ia kini unggul tujuh gol atas Ronaldo dan Aleksandar Mitrovic yang sama-sama mengoleksi 15 gol.

Namun, skor imbang hanya bertahan tiga menit. Portugal kembali memimpin melalui Goncalo Ramos pada menit ke-54.

Ramos yang menggantikan posisi Ronaldo di starting XI memanfaatkan kesalahan kiper Norwegia, Orjan Nyland. Penyerang AC Milan itu berhasil memotong umpan buruk Nyland sebelum menyelesaikan peluang menjadi gol.

"Setiap momen penting. Yang paling penting adalah menunjukkan apa yang bisa saya lakukan ketika mendapat kesempatan dan berkontribusi kepada tim. Ini adalah bukti dari pekerjaan saya dan apa yang bisa saya tawarkan kepada tim, bukan hanya gol, tetapi semua yang saya lakukan di lapangan," kata Ramos kepada Sport TV.

Ramos sebenarnya sempat kembali mencetak gol sebelum pertandingan berjalan satu jam. Namun, gol tersebut dianulir setelah pemeriksaan VAR menunjukkan dirinya berada dalam posisi offside.