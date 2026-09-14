Pegadaian Championship Musim 2026/27 Resmi Digelar, Bukti Perusahaan Dukung Sepak Bola Nasional

JawaPos.com - Pegadaian Championship memasuki babak baru. Mulainya gelaran kompetisi sepak bola profesional Indonesia tersebut ditandai dengan Launching & Press Conference Pegadaian Championship 2026/27, yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Patra Semarang, pada Jumat (11/09).

Seremonial peluncuran Pegadaian Championship 2026/27 dilakukan langsung oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Prof. Dr. H. Zainudin Amali, S.E., M.Si, Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, Komisaris Utama PT Pegadaian (Persero), A.M Putranto, Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Damar Latri Setiawan, Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero), Selfie Dewiyanti.

Pegadaian Championship 2026/27 mulai bergulir pada 11 September 2026, dengan laga pembuka antara PSIS Semarang melawan PSPS Pekanbaru yang digelar di Stadion Jatidiri, Semarang. Laga pembuka ini sekaligus menandai keberlanjutan kolaborasi antara PT Pegadaian (Persero) dengan I.League untuk membangun ekosistem sepak bola Indonesia yang lebih kompetitif, profesional, dan berdampak langsung pada sosial dan ekonomi nasional.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Damar Latri Setiawan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Pegadaian untuk kembali sebagai sponsor utama Pegadaian Championship Musim 2026/27. Damar juga mengungkapkan bahwa kehadiran Pegadaian di Pegadaian Championship tidak hanya sekedar menjadi bentuk dukungan terhadap dunia sepak bola, namun kami ingin lebih dekat dengan generasi muda dan masyarakat luas, untuk memberikan pendekatan dan literasi seputar finansial, serta berbagai program berkelanjutan.

“Tahun ini merupakan tahun keempat Pegadaian menjadi sponsor utama Pegadaian Championship. Terima kasih kepada PSSI dan juga I.League atas kepercayaannya kembali kepada Pegadaian. Kegiatan ini menjadi ruang bagi kami untuk terus memberikan support terhadap sepak bola Indonesia. Setiap tahun kami juga melakukan evaluasi agar kerjasama ini memberikan dampak yang lebih baik. Harapan kami, kolaborasi ini dapat berjalan dengan baik, persepakbolaan Indonesia semakin maju, dan Pegadaian bisa terus mengEMASkan Indonesia,” ungkap Damar.

Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero), Selfie Dewiyanti menambahkan, terdapat kesamaan karakter antara pasar Pegadaian dengan penonton kompetisi Championship. “Saat ini lebih dari setengah pengguna aplikasi Tring! berasal dari generasi muda, yang tentunya karakter dan segi usia sama dengan penonton Pegadaian Championship. Harapannya melalui event tahunan ini, Pegadaian dapat semakin mengembangkan ekosistem digital dan mendorong regenerasi nasabah,” ujar Selfie.

Di sisi lain, Direktur Utama I.League, Ferry Paulus mengungkapkan bahwa kualitas penyelenggaraan Pegadaian Championship terus ditingkatkan, dimana pada musim sebelumnya I.League sudah mulai menghadirkan Video Assistant Referee (VAR) sebagai upaya meminimalkan kesalahan atau penyimpangan dalam pengambilan keputusan pertandingan. “Pegadaian Championship tahun lalu kami menghadirkan VAR sebagai bentuk komitmen untuk meminimalkan deviasi dalam pengambilan keputusan pertandingan,” ungkapnya.

Dukungan penuh juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Prof. Dr. H. Zainudin Amali, S.E., M.Si. Ia mengapresiasi keterlibatan aktif Pegadaian dalam mendukung sepak bola Indonesia, serta langkah inovatif I.League dalam menerapkan teknologi VAR.

Langkah tersebut dinilai menjadi elemen penting dalam menciptakan pertandingan yang adil, profesional dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan ekosistem sepak bola nasional.