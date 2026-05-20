Kaina Nunes Dirumorkan Tertarik Main di Indonesia, Klub Liga 1 dan Liga 2 Siap Bersaing

Striker asal Brasil, Kaina Nunes. (Istimewa)
JawaPos.com - Rumor kedatangan pemain asing baru mulai menghangat jelang bergulirnya musim depan BRI Super League.
Kali ini, nama striker asal Brasil, Kaina Nunes, dikabarkan masuk radar beberapa klub Liga 1 hingga Liga 2 Indonesia.
Penyerang yang saat ini membela Bac Ninh FC di Vietnam tersebut disebut tertarik melanjutkan karier di Indonesia.
Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak pemain maupun klub peminat, rumor ini mulai ramai diperbincangkan di kalangan pecinta sepak bola nasional.
Kaina Nunes sendiri bukan nama asing di sepak bola Asia maupun Eropa. Pemain berusia 29 tahun itu memiliki pengalaman bermain di beberapa negara dengan karakter kompetisi yang berbeda.
Sebelum bergabung dengan Bac Ninh FC, ia sempat memperkuat klub-klub di Portugal, Albania, Korea Selatan hingga Iran.
Karier profesional Kaina dimulai di Portugal bersama Felgueiras dan Olhanense. Meski tidak terlalu menonjol di awal kariernya, perjalanan panjangnya membuat sang pemain cukup berpengalaman menghadapi atmosfer kompetitif di berbagai liga.
Namanya mulai mendapat perhatian ketika bermain di Albania bersama KF Besa, Vllaznia hingga Tirana.
Di sana, Kaina dikenal sebagai penyerang bertubuh tinggi dengan kemampuan duel udara yang cukup baik. Dengan tinggi mencapai 196 cm, ia sering menjadi target man utama di lini depan.
Selain itu, Kaina juga pernah merasakan atmosfer sepak bola Korea Selatan bersama Chungnam Asan FC pada 2024.
