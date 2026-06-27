Investasi Emas Pegadaian Makin Diminati, Pengguna Aplikasi Tring! Tumbuh

JawaPos.com - Minat masyarakat Indonesia terhadap investasi emas terus menunjukkan tren positif. PT Pegadaian mencatat pertumbuhan aktivitas investasi emas yang sejalan dengan meningkatnya jumlah pengguna aplikasi digital Tring! yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan investasi dan transaksi emas.

Head of Corporate Communication PT Pegadaian, Riana Rifani, dalam sesi konferensi pers di Hotel Santika Premiere, Gubeng, Surabaya, Kamis (25/6), mengatakan tren tersebut mencerminkan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menjadikan emas sebagai instrumen investasi jangka panjang yang aman sekaligus mudah diakses.

"Investasi emas kini semakin menjadi pilihan masyarakat karena dinilai mampu menjaga nilai aset di tengah ketidakpastian ekonomi. Melalui ekosistem digital yang kami miliki, masyarakat dapat berinvestasi dengan nominal yang terjangkau dan proses yang semakin mudah," ujar Rifani, Kamis (25/6).

Rifani mengatakan, pada periode awal Juni 2026, transaksi pembelian tercatat mencapai sekitar 39 ribu hingga 47 ribu gram per hari dan menjadi salah satu titik tertinggi sepanjang bulan berjalan. Sementara itu, transaksi buyback juga meningkat dan sempat mencapai sekitar 41 ribu hingga 45 ribu gram per hari.

Menurut Rifani, pola transaksi pada awal Juni menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif memanfaatkan momentum pergerakan harga emas. Meski terjadi fluktuasi harian yang cukup dinamis, volume pembelian tetap mampu mempertahankan posisi yang lebih tinggi dibandingkan volume buyback.

“Kondisi ini mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap emas sebagai instrumen investasi jangka panjang masih terjaga, sekaligus menunjukkan bahwa tabungan emas tetap menjadi pilihan investasi yang relevan saat ini,” ucapnya.

Lanjutnya, sepanjang 2026, tabungan emas Pegadaian terus mencatatkan pertumbuhan yang positif, baik dari sisi saldo maupun jumlah nasabah. Hingga akhir Mei 2026, saldo tabungan emas mencapai 20,15 ton, meningkat 17,81 persen dibandingkan posisi akhir 2025 yakni sebesar 17,11 ton.

Dari sisi nasabah, jumlah nasabah aktif tercatat mencapai 6,14 juta nasabah, tumbuh 25,96 persen secara year-to-date (YtD). Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap investasi emas masih sangat tinggi dan tabungan emas tetap menjadi salah satu pilihan investasi yang diminati.

Meski demikian, laju pertumbuhan menunjukkan tren yang moderat. Pada Mei 2026, pertumbuhan saldo tercatat 0,27% secara bulanan (MtM), lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. “Kondisi ini mengindikasikan masyarakat tetap berinvestasi emas, namun dengan pendekatan lebih selektif di tengah dinamika pergerakan harga emas,” ungkapnya.