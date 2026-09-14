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Risma Azzah Fatin
Senin, 14 September 2026 | 13.11 WIB

Ajax Gandeng PSSI untuk Kemitraan Sepak Bola Demi Memperkuat Pengembangan Talenta Lokal Indonesia

Ajax Gandeng PSSI dalam kemitraan sepak bola untuk memperkuat pengembangan talenta lokal Indonesia (Flashscore) - Image

Ajax Gandeng PSSI dalam kemitraan sepak bola untuk memperkuat pengembangan talenta lokal Indonesia (Flashscore)

JawaPos.com – Ajax dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi mengumumkan kemitraan sepak bola yang berfokus pada pengembangan pemain lokal di Indonesia.

Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (13/9), Kemitraan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pemain, manajer, dan pelatih melalui penerapan filosofi serta sistem pengembangan talenta yang diterapkan Ajax.

Ketua PSSI Erick Thohir menyambut positif kerja sama tersebut dan berharap Indonesia dapat mengadaptasi sistem pengembangan pemain muda yang sukses diterapkan di Belanda.

Erick Thohir menilai kemitraan dengan Ajax dapat menjadi langkah penting untuk menghadapi berbagai tantangan dalam sistem pembinaan pemain muda di Indonesia.

Menurut Thohir, pengalaman dan pengetahuan Ajax yang memiliki filosofi pengembangan talenta teruji dapat membantu meningkatkan kualitas pelatih serta pemain sepak bola Indonesia.

Kerja sama ini juga berlangsung beberapa bulan setelah Jordi Cruyff ditunjuk sebagai Direktur Teknik Ajax, sementara sejak awal 2025 ia juga menjabat sebagai penasihat teknik PSSI.

CEO Ajax Menno Geelen mengatakan Indonesia merupakan salah satu pasar yang memiliki potensi besar serta antusiasme tinggi terhadap sepak bola.

Geelen menyebut kemitraan tersebut merupakan hasil dari komunikasi yang telah terjalin selama beberapa tahun sekaligus menjadi upaya Ajax memperluas kontribusinya dalam pengembangan talenta sepak bola secara global.

Editor: Novia Tri Astuti
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