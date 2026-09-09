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Syahrul Yunizar
Rabu, 9 September 2026 | 16.15 WIB

TNI AU Buru Bibit Pesepak Bola Masa Depan Lewat Kasau Cup Angkasa Open 2026

Panglima Koopsudnas Marsekal Madya TNI Minggit Tribowo menyampaikan keterangan kepada awak media di Mako Koopsudnas, Jakarta Timur, pada Selasa (8/9). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com) - Image

Panglima Koopsudnas Marsekal Madya TNI Minggit Tribowo menyampaikan keterangan kepada awak media di Mako Koopsudnas, Jakarta Timur, pada Selasa (8/9). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)

JawaPos.com - Panggung sepak bola usia muda kembali bergairah. TNI AU menyiapkan Kasau Cup Angkasa Open 2026 yang bakal mempertemukan talenta-talenta terbaik U16 dan U18 dari berbagai daerah di Indonesia.

Digelar pada 23 September-4 Oktober 2026 di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Turnamen ini tak sekadar memperebutkan trofi, tetapi menjadi ajang pencarian bibit pesepak bola masa depan Indonesia sekaligus bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI.

Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Koopsudnas) Marsekal Madya TNI Minggit Tribowo menegaskan bahwa agenda tersebut wujud komitmen berkelanjutan TNI AU dalam membina prestasi olahraga nasional secara profesional.

”Ini menjadi bagian dari pembinaan prestasi olahraga. Selain sepak bola, kami juga menggelar Piala Panglima TNI untuk cabang olahraga pentathlon dan panahan, serta beberapa cabang olahraga lainnya bagian menyambut HUT ke-81 TNI,” terang Minggit dikutip pada Rabu (9/9.

Melalui event tersebut, TNI AU berharap dapat melahirkan talenta-talenta muda yang tidak hanya mampu bersaing di tingkat nasional, melainkan juga bergerak mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

Kejuaran level nasional itu dijadwalkan berlangsung mulai 23 September hingga 4 Oktober 2026. Pertandingan di gelar di Lapangan Koopsudnas Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur (Jaktim).

Piala Kasau Cup Angkasa Open 2026 bakal berfokus pada pembinaan kelompok usia muda Kategori U16 dan U18.

Sejauh ini sudah ada beberapa daerah yang telah mengkonfirmasi keikutsertaan mereka dalam kejuaraan tersebut. Yakni perwakilan dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Lampung, dan Sumatera Utara (Sumut).

Di sisi lain Koopsudnas juga mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan Panglima TNI Cup untuk beberapa cabor lain.

Yakni Paralayang yang sudah berlangsung di Pangkalan Udara (Lanud) Adi Soemarmo Solo, Panahan di Markas Koopsudnas, Drone Race di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Aeromodeling di Lanud Iswahjudi Madiun, dan Modern Pentathlon di AAU Jogjakarta.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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