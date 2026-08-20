Dorong Pengembangan Pemain Usia Muda, Golkar Jawa Timur Mulai Perluas Pembinaan Talenta Sepak Bola 

Panitia Mini Soccer Piala Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia 2026 lakukan pengeceken venue. (Istimewa)
JawaPos.com - Langkah partai politik dalam mengembangkan talenta sepak bola usia muda di Jawa Timur, terus diciptakan lewat ruang kompetisi yang lebih luas.
Setelah PDI Perjuangan membentuk ajang Soekarno Cup, kali ini upaya serupa juga diikuti Partai Golkar.
Salah satunya melalui Turnamen Mini Soccer Piala Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia 2026. Kompetisi tersebut disiapkan sebagai ajang turnamen sepak bola kelompok usia U-17.
Ketua Pelaksana Bahlil Mini Soccer 2026 Arif Fathoni mengatakan, dengan digelar di 11 zona Jawa Timur, diharapkan menjadi wadah bagi pemain muda untuk menunjukkan kemampuan, sekaligus membuka peluang penjaringan talenta baru.
“Pembagian kompetisi ke dalam 11 zona membuat kesempatan tampil semakin terbuka, bagi pemain U-17 dari berbagai daerah,” ujar Arif, dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (19/8).
Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya tersebut, menilai, pola kompetisi dapat memperluas jangkauan pencarian talenta muda.
Alhasil, pemain usia dini yang memiliki potensi tetapi belum memperoleh panggung kompetisi, dapat unjuk gigi disaksikan banyak pasang mata.
Disamping itu, pihaknya juga verifikasi venue yang akan digunakan di 11 zona. Pemeriksaan mencakup kondisi lapangan, fasilitas pendukung, hingga penataan area suporter.
“Pemeriksaan dilakukan sebelum turnamen bergulir agar seluruh kebutuhan pertandingan dapat dipersiapkan. Langkah ini juga ditujukan untuk menciptakan pertandingan yang aman dan nyaman bagi pemain maupun penonton,” terangnya.
Ia menambahkan, Turnamen Mini Soccer Piala Bahlil Lahadalia 2026 akan mempertemukan pemain kategori U-17 dan digelar di 11 zona Jawa Timur. Kick-off perdana dijadwalkan berlangsung di Malang pada 31 Agustus 2026.
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