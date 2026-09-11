Johnny Jansen Sudah Analisis Kekuatan Isenmulang FC

JawaPos.com - Pelatih Bali United Johnny Jansen sudah menganalisis kekuatan Isenmulang FC.

Kedua tim akan bertemu pada pekan kedua BRI Super League di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (12/9) pukul 19.00 WIB.

Dikutip dari laman resmi I.League seperti dilansir dari Antara, Jansen menilai Isenmulang FC merupakan tim yang berpotensi memberikan tantangan menarik untuk Bali United.

"Saya melihat mereka mampu memainkan sepak bola yang cukup bagus, jadi ini akan menjadi pertandingan yang menarik, namun kami ingin mengamankan tiga poin di kandang sendiri," kata Jansen.

Pelatih berkebangsaan Belanda tersebut menjelaskan Bali United dalam atmosfer positif.

Pada pekan perdana BRI Super League 2026/2027 berhasil mengemas kemenangan 2-1 atas PSS Sleman.

Meski tengah dalam tren positif, Jansen mengatakan Bali United harus tetap mewaspadai Isenmulang FC meski tim asal Kalimantan Tengah tersebut menelan kekalahan pada pekan pertama.

Mantan pelatih PEC Zwolle itu menjelaskan kekalahan 0-4 kontra Arema FC pada pekan pertama tidak sepenuhnya menggambarkan kekuatan dari Isenmulang FC.