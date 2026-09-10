Queven Inacio Cetak Gol di Laga Debut, Bali United Awali Super League dengan Kemenangan

JawaPos.com - Gelandang Bali United FC, Queven Da Silva Inacio, mengawali kiprahnya di Liga Indonesia dengan cara yang cukup manis. Pemain asal Brasil itu langsung mencetak gol dalam pertandingan debutnya bersama Serdadu Tridatu.

Queven tampil penuh ketika Bali United menjamu PSS Sleman pada pekan pertama BRI Super League 2026/27 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) malam.

Pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan Bali United 2-1. Hasil ini sekaligus menjadi modal positif bagi tim asuhan Serdadu Tridatu untuk mengawali perjalanan mereka di kompetisi musim 2026/27.

Bali United membuka keunggulan melalui penalti Teppei Yachida pada menit ke-40. Keunggulan satu gol bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Bali United kembali mendapatkan momentum. Queven Inacio mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-66 setelah memanfaatkan kesalahan lini belakang PSS Sleman.

Gol tersebut menjadi momen spesial bagi gelandang asal Brasil tersebut. Selain membantu Bali United memperlebar keunggulan, Queven juga langsung mencetak gol pertamanya dalam pertandingan resmi di Indonesia.

PSS Sleman sempat memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Melvyn Lorenzen pada penghujung pertandingan. Namun, Bali United mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

Queven kemudian mengungkapkan rasa senangnya melalui unggahan di Instagram pribadinya. Ia mengaku bahagia bisa menjalani debut dengan baik sekaligus mencetak gol untuk Bali United.