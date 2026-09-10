Queven Inacio Cetak Gol di Laga Debut, Bali United Awali Super League dengan Kemenangan

Bali United. (Istimewa)
JawaPos.com - Gelandang Bali United FC, Queven Da Silva Inacio, mengawali kiprahnya di Liga Indonesia dengan cara yang cukup manis. Pemain asal Brasil itu langsung mencetak gol dalam pertandingan debutnya bersama Serdadu Tridatu.
Queven tampil penuh ketika Bali United menjamu PSS Sleman pada pekan pertama BRI Super League 2026/27 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9) malam.
Pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan Bali United 2-1. Hasil ini sekaligus menjadi modal positif bagi tim asuhan Serdadu Tridatu untuk mengawali perjalanan mereka di kompetisi musim 2026/27.
Bali United membuka keunggulan melalui penalti Teppei Yachida pada menit ke-40. Keunggulan satu gol bertahan hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, Bali United kembali mendapatkan momentum. Queven Inacio mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-66 setelah memanfaatkan kesalahan lini belakang PSS Sleman.
Gol tersebut menjadi momen spesial bagi gelandang asal Brasil tersebut. Selain membantu Bali United memperlebar keunggulan, Queven juga langsung mencetak gol pertamanya dalam pertandingan resmi di Indonesia.
PSS Sleman sempat memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Melvyn Lorenzen pada penghujung pertandingan. Namun, Bali United mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.
Queven kemudian mengungkapkan rasa senangnya melalui unggahan di Instagram pribadinya. Ia mengaku bahagia bisa menjalani debut dengan baik sekaligus mencetak gol untuk Bali United.
“Saya sangat senang dengan debut dan gol pertamaku dengan jersey ini (Bali United FC). Kini saatnya fokus untuk tujuan ke depan,” tulis Queven.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti
Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah
Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar