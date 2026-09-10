Menang di Laga Perdana, Johnny Jansen Ungkap Tantangan Adaptasi Pemain Baru Bali United

JawaPos.com - Bali United FC mengawali BRI Super League 2026/27 dengan hasil positif. Serdadu Tridatu meraih kemenangan pada laga perdana dan kini berada di posisi keempat klasemen sementara dengan koleksi tiga poin.

Bali United memiliki jumlah poin yang sama dengan sejumlah tim lain, yakni Arema FC, Persib Bandung, Madura United FC, Persija Jakarta, dan Dewa United Banten FC. Namun, pelatih Johnny Jansen belum ingin terlalu jauh melihat posisi di klasemen.

Menurut pelatih asal Belanda tersebut, perjalanan kompetisi masih sangat panjang. Terlebih, beberapa pemain baru yang bergabung dengan Bali United masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan karakter sepak bola Indonesia.

Johnny Jansen menilai proses adaptasi tidak hanya berkaitan dengan mengenal rekan setim atau memahami sistem permainan. Para pemain juga harus terbiasa dengan kondisi cuaca serta perjalanan panjang yang menjadi bagian dari kompetisi di Indonesia.

“Liga di Belanda dan Indonesia memiliki perbedaan, terutama dari sisi cuaca. Dia sudah terbiasa berada di sini selama dua bulan, tetapi kondisi saat ini tetap memberikan pengaruh,” kata Johnny Jansen.

Mantan pelatih PEC Zwolle itu juga meminta para pemainnya tetap berkonsentrasi ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir. Menurutnya, momentum yang dimiliki lawan bisa berubah menjadi ancaman apabila Bali United kehilangan fokus.

“Ketika tim lawan memiliki momentum di akhir pertandingan, kami harus langsung switch on dan tetap fokus. Jangan sampai fisikalitas lawan membuat kami kehilangan konsentrasi dan kecolongan,” ujarnya.

Bali United sebenarnya sudah memberikan waktu cukup panjang bagi pemain anyar untuk mengenal lingkungan barunya. Selama kurang lebih delapan pekan pramusim, mereka menjalani berbagai program persiapan sebelum kompetisi resmi dimulai.