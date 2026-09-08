Bali United Punya Persaingan Sehat di Tiap Posisi, Brandon Wilson Angkat Bicara

Brandon Wilson (Dok I.League)
JawaPos.com - Bali United FC menatap kompetisi BRI Super League 2026/27 dengan target yang lebih serius. Setelah melihat hasil akhir musim lalu, Serdadu Tridatu berusaha membangun skuad yang lebih kompetitif untuk bersaing di papan atas.
Persiapan panjang selama pramusim menjadi salah satu bagian penting dari rencana tim asuhan Johnny Jansen.
Selain mematangkan strategi, Bali United juga memperkuat komposisi pemain di sejumlah posisi dengan mendatangkan beberapa pemain baru, termasuk legiun asing.
Wakil kapten Bali United, Brandon Wilson, menilai kedalaman skuad yang dimiliki timnya saat ini membuat persaingan di dalam tim berjalan semakin kompetitif.
Menurutnya, kondisi tersebut justru menjadi hal positif karena setiap pemain dituntut menunjukkan kemampuan terbaik selama latihan.
Brandon menyebut hampir setiap posisi di skuad Bali United kini memiliki setidaknya dua pemain berkualitas. Situasi tersebut membuat pelatih memiliki lebih banyak pilihan ketika menentukan susunan pemain untuk pertandingan.
"Tentu saja dengan kombinasi pemain baru musim ini, kami terlihat lebih baik di beberapa posisi. Saya melihat kami tampil baik selama pramusim. Kami bersaing secara sehat di masing-masing posisi saat latihan. Dan bisa dilihat masing-masing posisi minimal ada dua pemain berkualitas," ujar Brandon.
Pemain asal Australia tersebut memiliki peran cukup fleksibel di dalam skuad. Berposisi utama sebagai gelandang bertahan, Brandon juga mampu dimainkan sebagai gelandang tengah maupun pemain belakang.
Untuk posisi gelandang bertahan, Bali United juga memiliki Tim Receveur yang menjadi salah satu pesaingnya.
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Jawa Pos
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