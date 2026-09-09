Martin Odegaard Jadi Penentu Kemenangan Arsenal atas Chelsea dalam Laga Derbi London di Emirates

Martin Odegaard jadi penentu kemenangan Arsenal atas Chelsea dalam derbi London di Emirates (Flashscore)
JawaPos.com – Martin Odegaard menjadi bintang saat Arsenal bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Chelsea dengan skor 2-1 dalam derbi London di Stadion Emirates.
Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (8/9), The Gunners sempat tertinggal cepat melalui gol Morgan Rogers pada menit-menit awal pertandingan, sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan.
Arsenal kemudian memastikan kemenangan melalui gol Odegaard pada awal babak kedua setelah memanfaatkan umpan Havertz.
Arsenal tampil agresif sepanjang pertandingan dan terus memberikan tekanan kepada pertahanan Chelsea meski sempat menghadapi sejumlah peluang berbahaya.
Bukayo Saka turut menciptakan ancaman, sementara David Raya melakukan sejumlah penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan tim tuan rumah.
Chelsea memiliki peluang terakhir melalui pemain pengganti Estevao Willian, tetapi Raya berhasil menggagalkan upayanya dan memastikan tiga poin bagi Arsenal.
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Kemenangan tersebut membuat Arsenal mencatatkan tiga kemenangan beruntun pada awal musim Liga Primer untuk kedua kalinya dalam 22 musim terakhir.
Hasil itu juga memperpanjang rekor tidak terkalahkan Arsenal atas Chelsea menjadi 12 pertandingan dengan catatan sembilan kemenangan dan tiga hasil imbang.
Sebaliknya, Chelsea masih harus membenahi lini pertahanan setelah catatan pertandingan tanpa clean sheet mereka terus bertambah.
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Jawa Pos
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