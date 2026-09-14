Joao Pedro Selamatkan Chelsea dengan Hasil Imbang 2-2 dari Hull City Usai Sempat Tertinggal

JawaPos.com – Joao Pedro menyelamatkan Chelsea dari kekalahan setelah mencetak gol penyama kedudukan dalam hasil imbang 2-2 melawan Hull City di Stamford Bridge.

Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (13/9), Chelsea sempat unggul melalui Morgan Rogers sebelum Hull membalikkan keadaan lewat dua gol Mohamed Belloumi dalam waktu enam menit.

Hasil tersebut membuat Chelsea gagal meraih tiga kemenangan kandang beruntun di Liga Premier untuk pertama kalinya sejak Mei 2025.

Chelsea tampil dominan setelah tertinggal dan terus memberikan tekanan kepada pertahanan Hull City pada babak kedua.

Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-66 ketika Joao Pedro melepaskan tembakan keras dari jarak dekat untuk mengubah skor menjadi 2-2.

Kedua tim kemudian saling menciptakan peluang hingga pertandingan berakhir, tetapi tidak ada gol tambahan yang tercipta.

Hasil imbang ini memperpanjang catatan tak terkalahkan Chelsea atas Hull City menjadi 18 pertandingan dengan 15 kemenangan dan tiga hasil imbang.