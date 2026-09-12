Prediksi Skor Chelsea vs Hull City: The Blues Diuji Tim Promosi yang Belum Kebobolan

JawaPos.com - Chelsea mendapat ujian dari Hull City saat kedua tim bertemu pada pekan keempat Premier League 2026/2027. The Blues ingin bangkit setelah kalah 1-2 dari Arsenal, tetapi harus menghadapi tim promosi yang belum kebobolan dalam tiga pertandingan awal.

Pertandingan Chelsea vs Hull City dijadwalkan berlangsung di Stamford Bridge, Sabtu (12/9/2026) pukul 21.00 WIB. Hull datang dengan modal tujuh poin dari tiga laga, termasuk kemenangan atas Manchester United dan Coventry City serta hasil imbang 0-0 melawan Aston Villa.

Chelsea sendiri mengawali musim dengan cukup meyakinkan sebelum dikalahkan Arsenal. The Blues menang 3-2 saat bertandang ke markas Fulham dan kemudian menundukkan Brighton 4-3.

Produktivitas menjadi salah satu kekuatan Chelsea. Mereka telah mencetak delapan gol dalam tiga pertandingan Premier League, tetapi juga kebobolan tujuh kali. Catatan tersebut menunjukkan masih ada persoalan yang harus diperbaiki di lini belakang.

Situasi itu membuat Chelsea perlu tampil lebih disiplin saat menghadapi Hull. The Tigers justru memiliki pertahanan paling solid pada awal musim dengan tiga clean sheet beruntun.

Hull memulai perjalanan di Premier League dengan kemenangan 2-0 atas Manchester United. Mereka kemudian menang 1-0 di markas Coventry City sebelum menahan Aston Villa 0-0.

Catatan tersebut membuat Hull bukan sekadar tim promosi yang datang untuk bertahan. Organisasi permainan mereka mampu menyulitkan lawan, sementara hasil positif di tiga pertandingan awal memberi kepercayaan diri sebelum menghadapi Chelsea.

Namun, Chelsea memiliki keuntungan bermain di Stamford Bridge. The Blues juga membawa rekor pertemuan yang sangat dominan.

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada Februari 2026 di ajang Piala FA. Chelsea menang telak 4-0 atas Hull di MKM Stadium melalui hat-trick Pedro Neto dan satu gol Estêvao.