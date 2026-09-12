Xabi Alonso Akui Chelsea Perlu Perketat Pertahanan Usai Kebobolan 7 Gol dalam 3 Laga Terakhir

Xabi Alonso (Flashscore)
JawaPos.com – Xabi Alonso mengakui Chelsea perlu memperketat pertahanan setelah mengawali musim dengan permainan yang produktif, tetapi juga cukup mudah kebobolan.
Dilansir dari laman Flashscore pada Sabtu (12/9), Chelsea menjadi salah satu tim dengan jumlah gol terbanyak di Liga Premier setelah mencetak delapan gol dalam tiga pertandingan, tetapi sudah kebobolan 7 gol.
Kondisi tersebut kembali terlihat ketika Chelsea sempat tertinggal 0-2 dari Leeds United pada putaran ketiga Piala Liga sebelum bangkit dan meraih kemenangan 6-3.
Alonso menilai Chelsea masih berada dalam tahap pengembangan setelah mengalami perubahan besar dalam skuad pada musim pertamanya sebagai pelatih klub London tersebut.
Pelatih asal Spanyol itu ingin mempertahankan ketajaman lini serang sekaligus membangun pertahanan yang lebih solid agar timnya tidak terus kehilangan banyak gol.
Menurut Alonso, peningkatan pertahanan merupakan tanggung jawab seluruh pemain, mulai dari penyerang hingga penjaga gawang.
Chelsea juga sempat meraih kemenangan atas Fulham dan Brighton meskipun menguasai bola dalam jumlah yang relatif sedikit, sebelum kalah dari juara bertahan Arsenal pada akhir pekan lalu.
Alonso menegaskan timnya harus mampu beradaptasi dengan situasi setiap pertandingan dan memperkirakan Hull City akan menjadi lawan sulit ketika bertandang ke Stamford Bridge.
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Jawa Pos
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