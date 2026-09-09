Kylian Mbappe Optimistis Memenangkan Penghargaan Ballon d’Or

Kylian Mbappe (Flashscore)
JawaPos.com - Kylian Mbappe optimistis terhadap peluangnya untuk memenangkan Ballon d’Or setelah menampilkan performa impresif bersama tim nasional Prancis di Piala Dunia.
Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (8/9), Penyerang Real Madrid tersebut mencetak 10 gol dan meraih Sepatu Emas, sekaligus mengantarkan Prancis finis di posisi keempat turnamen.
Dengan koleksi 22 gol sepanjang kariernya di Piala Dunia, Mbappe kini tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam kompetisi tersebut.
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Pemain berusia 27 tahun itu menilai wajar apabila banyak pihak menyebutnya sebagai salah satu kandidat peraih Ballon d’Or.
Mbappe mengatakan bermain untuk Real Madrid sebagai salah satu klub terbesar dunia membuat seorang pemain secara alami dikaitkan dengan berbagai penghargaan individu maupun kolektif.
Meski merasa tahun ini menjadi kesempatan yang baik, Mbappe menegaskan masih ada waktu panjang sebelum pemilihan dan setiap pihak berhak menentukan pemain terbaik dunia menurut penilaiannya.
Sejak bergabung dengan Real Madrid pada 2024, Mbappe terus menunjukkan ketajamannya meski belum mampu membawa klub meraih trofi besar.
Mbappe mengakui masih harus meningkatkan kontribusinya bagi tim dan menyatakan siap mengurangi jumlah gol pribadi apabila dapat membantu Real Madrid memenangkan gelar.
Namun, Mbappe menegaskan ambisi mencetak banyak gol dan meraih trofi dapat berjalan bersamaan dalam upayanya membawa tim menuju kesuksesan.
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Jawa Pos
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