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Selasa, 15 September 2026 | 04.42 WIB

Bintang Barcelona Lamine Yamal Pede Menangkan Ballon d'Or

Lamine Yamal menjadi kapten Barcelona di usia 19 tahun dan mencetak gol saat mengalahkan Feyenoord 5-1 di Liga Champions. (Flashscore) - Image

Lamine Yamal menjadi kapten Barcelona di usia 19 tahun dan mencetak gol saat mengalahkan Feyenoord 5-1 di Liga Champions. (Flashscore)

JawaPos.com - Bintang Barcelona Lamine Yamal menyebut dirinya dan Kylian Mbappe sebagai dua pemain terbaik di dunia saat ini.

Namun, Lamine Yamal menilai dirinya lebih layak memenangkan Ballon d'Or 2026 berkat pencapaian yang diraih bersama klub dan tim nasional.

Pernyataan itu disampaikan Yamal usai laga kontra Levante pada Minggu (13/9). 

Pemain berusia 19 tahun itu tampil tajam dengan mencetak dua gol, menggenapkan catatannya menjadi tujuh gol hanya dari enam laga awal musim 2026/2027.

Performa impresif itu semakin memperkuat peluang Yamal memboyong penghargaan Ballon d'Or yang akan digelar di London pada 26 Oktober.

Yamal menjadi salah satu kandidat kuat yang bersaing ketat dengan Mbappe, Harry Kane, dan Ousmane Dembele.

“Saya akan memberikannya kepada pemain terbaik di dunia. Siapa yang akan mendapatkannya? Itu sendiri merupakan pembicaraan yang sangat panjang. Saya benar-benar percaya mungkin ada dua dari kami yang merupakan pemain terbaik di dunia,” kata Yamal dalam wawancara dengan Movistar dikutip dari ESPN.

Klaim terbaru Yamal mengenai Ballon d'Or itu pun cukup berbeda dari pernyataannya pada pekan lalu.

Beberapa waktu lalu, Yamal dengan tegas menyebut tidak akan memohon untuk memenangkan penghargaan itu.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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