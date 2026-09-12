Kylian Mbappe Masuk Daftar Lima Besar Pencetak Gol Terbanyak di Liga Champions

ig @realmadrid
JawaPos.com - Kylian Mbappe kembali menorehkan catatan spesial di Liga Champions. Golnya ke gawang Inter Milan tidak hanya membantu Real Madrid meraih kemenangan, tetapi juga membawa namanya masuk ke jajaran elite pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah kompetisi.
Kapten timnas Prancis berusia 27 tahun itu mencetak gol pembuka Real Madrid pada menit ke-14 dalam kemenangan 2-1 atas Inter Milan.
Melansir BBC Sport, gol tersebut merupakan gol ke-71 Mbappe dalam 99 penampilan di Liga Champions dan Piala Eropa. Torehan itu membuatnya naik ke posisi kelima bersama dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa.
Sejajar dengan Legenda Real Madrid
Dengan koleksi 71 gol, Mbappe kini menyamai catatan Raul, legenda Real Madrid yang memenangkan tiga trofi Liga Champions bersama klub tersebut.
Bedanya, Mbappe mencapai angka tersebut hanya dalam 99 pertandingan, sementara Raul membutuhkan 142 penampilan.
Di atas mereka masih terdapat empat nama besar dalam sejarah Liga Champions. Karim Benzema berada di posisi keempat dengan 90 gol, disusul Robert Lewandowski dengan 109 gol, Lionel Messi dengan 129 gol, dan Cristiano Ronaldo yang memimpin daftar dengan 140 gol.
Artinya, Mbappe masih memiliki perjalanan panjang untuk mendekati empat pemain di atasnya. Namun, jika melihat produktivitasnya sejak awal karier di kompetisi ini, bukan tidak mungkin ia terus mendaki daftar tersebut.
Gol Pembuka Mbappe, Valverde Gandakan Keunggulan
Mbappe membuka keunggulan Madrid lewat penyelesaian klinis dari dalam kotak penalti pada menit ke-14. Menariknya, gol tersebut lahir dari percobaan pertama Real Madrid yang mengarah ke gawang Inter. Tidak membutuhkan banyak peluang, Madrid langsung mampu menghukum lawannya.
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