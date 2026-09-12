Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Sabtu, 12 September 2026 | 17.29 WIB

Kylian Mbappe Masuk Daftar Lima Besar Pencetak Gol Terbanyak di Liga Champions

ig @realmadrid - Image

ig @realmadrid

JawaPos.com - Kylian Mbappe kembali menorehkan catatan spesial di Liga Champions. Golnya ke gawang Inter Milan tidak hanya membantu Real Madrid meraih kemenangan, tetapi juga membawa namanya masuk ke jajaran elite pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah kompetisi.

Kapten timnas Prancis berusia 27 tahun itu mencetak gol pembuka Real Madrid pada menit ke-14 dalam kemenangan 2-1 atas Inter Milan.

Melansir BBC Sport, gol tersebut merupakan gol ke-71 Mbappe dalam 99 penampilan di Liga Champions dan Piala Eropa. Torehan itu membuatnya naik ke posisi kelima bersama dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa.

Sejajar dengan Legenda Real Madrid

Dengan koleksi 71 gol, Mbappe kini menyamai catatan Raul, legenda Real Madrid yang memenangkan tiga trofi Liga Champions bersama klub tersebut.

Bedanya, Mbappe mencapai angka tersebut hanya dalam 99 pertandingan, sementara Raul membutuhkan 142 penampilan.

Di atas mereka masih terdapat empat nama besar dalam sejarah Liga Champions. Karim Benzema berada di posisi keempat dengan 90 gol, disusul Robert Lewandowski dengan 109 gol, Lionel Messi dengan 129 gol, dan Cristiano Ronaldo yang memimpin daftar dengan 140 gol.

Artinya, Mbappe masih memiliki perjalanan panjang untuk mendekati empat pemain di atasnya. Namun, jika melihat produktivitasnya sejak awal karier di kompetisi ini, bukan tidak mungkin ia terus mendaki daftar tersebut.

Gol Pembuka Mbappe, Valverde Gandakan Keunggulan

Mbappe membuka keunggulan Madrid lewat penyelesaian klinis dari dalam kotak penalti pada menit ke-14. Menariknya, gol tersebut lahir dari percobaan pertama Real Madrid yang mengarah ke gawang Inter. Tidak membutuhkan banyak peluang, Madrid langsung mampu menghukum lawannya.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kylian Mbappe Optimistis Memenangkan Penghargaan Ballon d’Or - Image
Sepak Bola

Kylian Mbappe Optimistis Memenangkan Penghargaan Ballon d’Or

Rabu, 9 September 2026 | 19.42 WIB

Percaya Diri! Kylian Mbappe Yakin Bisa Menang Ballon d'Or Tahun Ini - Image
Sepak Bola

Percaya Diri! Kylian Mbappe Yakin Bisa Menang Ballon d'Or Tahun Ini

Rabu, 9 September 2026 | 10.03 WIB

Kylian Mbappe Jadi Target Penculikan Geng Kriminal di Prancis, Otaknya Remaja 18 Tahun - Image
Sepak Bola

Kylian Mbappe Jadi Target Penculikan Geng Kriminal di Prancis, Otaknya Remaja 18 Tahun

Minggu, 6 September 2026 | 05.31 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

2

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

3

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

4

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

5

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

6

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

7

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

8

Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!

9

Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa

10

Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore