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M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 9 September 2026 | 10.43 WIB

Pelatih Inter Milan Cristian Chivu Puji Jose Mourinho Jelang Lawan Real Madrid: Figur yang Istimewa

ig @realmadrid - Image

ig @realmadrid

JawaPos.com - Cristian Chivu akan menghadapi sosok yang memiliki tempat khusus dalam perjalanan kariernya ketika Inter Milan bertandang ke Santiago Bernabeu untuk menghadapi Real Madrid di Liga Champions UEFA.

Pelatih asal Rumania tersebut pernah menghabiskan dua musim bermain di bawah asuhan Jose Mourinho di Inter Milan, tepatnya dari 2008 hingga 2010.

Periode tersebut menjadi salah satu fase paling berkesan dalam sejarah klub. Pada 2010, Chivu dan Mourinho membawa Inter menjuarai Liga Champions setelah mengalahkan Bayern Munich di final yang berlangsung di Santiago Bernabeu.

Kini, 16 tahun kemudian, keduanya kembali bertemu di stadion yang sama, tetapi dengan peran yang berbeda. Mourinho berada di kubu Real Madrid, sementara Chivu datang sebagai pelatih Inter.

Chivu: Mourinho Sosok yang Istimewa

Melansir Mundo Deportivo, dalam konferensi pers jelang pertandingan, Chivu berbicara dengan penuh rasa hormat mengenai mantan pelatihnya.

“Dia adalah orang istimewa yang beruntung saya temui dalam hidup saya. Dia memberi saya bantuan penting selama masa sulit dalam hidup saya, dan saya tidak akan pernah melupakan itu,” kata Chivu.

Bagi Chivu, kemampuan Mourinho bukan hanya terletak pada aspek taktik. Ia juga mengagumi bagaimana pelatih asal Portugal tersebut mampu memahami karakter sebuah tim dan kemudian menanamkan mentalitasnya kepada para pemain.

“Dia sangat pandai membenamkan diri dalam realitas tim yang diwakilinya dan menyampaikan mentalitasnya. Dia adalah seorang pemenang yang tahu bagaimana mengomunikasikan sesuatu pada saat yang tepat. Sangat sedikit orang yang tahu bagaimana melakukan itu seperti dia,” katanya.

“Dia telah meraih kemenangan di mana pun dia berada, dan saya yakin Real Madrid akan menjalani musim yang hebat.”

Editor: Hanny Suwindari
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