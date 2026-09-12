Meski Menang Lawan Inter Milan, Jose Mourinho Menghadapi Masalah Besar di Real Madrid

JawaPos.com - Jose Mourinho akhirnya mendapatkan apa yang ia inginkan: kemenangan. Real Madrid membuka perjalanan mereka di Liga Champions 2026-27 dengan mengalahkan Inter Milan 2-1 di Santiago Bernabeu.

Kylian Mbappe dan Federico Valverde membawa Los Blancos unggul lebih dulu sebelum Carlos Augusto memperkecil ketertinggalan Inter. Namun, skor akhir tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan.

Real Madrid menang, tetapi Inter justru tampil lebih dominan dalam banyak aspek permainan. Dan bagi Mourinho, kemenangan tersebut mungkin menjadi kabar baik sekaligus peringatan bahwa masih ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.

Mourinho Mendapatkan Kemenangan yang Diinginkan

Melansir ESPN, Mourinho sebelumnya sudah menegaskan bahwa dirinya tidak terlalu peduli bagaimana pertandingan berjalan selama Real Madrid mampu mendapatkan hasil maksimal.

"Saya ingin menang," katanya pada konferensi pers sebelum pertandingan. "Saya bisa mengatakan saya ingin bermain bagus, tetapi saya tidak ingin bermain bagus seperti yang kami lakukan melawan [Real] Betis [di LaLiga pada hari Jumat] dan kalah. Saya ingin menang."

Keinginannya terwujud. Madrid mengamankan tiga poin dalam pertandingan pembuka fase liga Liga Champions. Bagi Mourinho, ini menjadi awal dari upayanya memenangkan trofi yang belum pernah ia raih selama periode pertamanya di Bernabeu.

Namun, jika Madrid ingin benar-benar menjadi kandidat juara dan melangkah hingga final di Stadion Metropolitano pada Juni mendatang, performa seperti melawan Inter jelas belum cukup.

Inter Lebih Dominan, Madrid Lebih Efektif