Tiga Hal Penting yang Perlu Diperhatikan Real Madrid Usai Hanya Menang Tipis dari Inter Milan

ig @realmadrid
JawaPos.com - Real Madrid mengawali perjalanan mereka di fase liga Liga Champions dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan pada Selasa malam.
Hasil tersebut tentu menjadi modal positif. Namun, skor akhir justru tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan. Real Madrid sempat unggul 2-0 hanya dalam 23 menit, tetapi setelah itu mereka justru harus bekerja keras untuk mempertahankan keunggulan.
Federico Valverde bahkan mengakui bahwa Madrid terlalu banyak menderita dalam pertandingan tersebut.
“Kami sangat menderita, yang seharusnya tidak terjadi, terutama di kandang sendiri.”
Gol Kylian Mbappe dan Valverde memang membawa Los Blancos unggul cepat, tetapi keduanya juga tidak lepas dari kesalahan yang dilakukan Inter. Setelah itu, Real Madrid kesulitan menciptakan kontrol permainan.
Inter berhasil memperkecil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-77 dan terus memberikan tekanan hingga akhir pertandingan. Madrid akhirnya bertahan mati-matian untuk mengamankan tiga poin.
Bagi para pemain, kemenangan tetap menjadi hal utama. Namun, Jose Mourinho tentu memiliki banyak catatan untuk dievaluasi.
Melansir Sports Illustrated, berikut tiga hal penting yang perlu diperhatikan Real Madrid setelah kemenangan tipis atas Inter.
1. Lini Depan Masih Sering Buang Peluang
Masalah produktivitas Real Madrid kembali terlihat jelas. Pada akhir pekan sebelumnya, Los Blancos menciptakan tujuh peluang besar tetapi gagal mencetak gol dalam kekalahan mengejutkan dari Real Betis.
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